增至95死！中尼邊境遭遇暴洪、土石流釀死傷 專家推測致災原因

位於中國和尼泊爾邊境的西藏吉隆口岸今天遭遇大規模暴洪及土石流，周邊也有村莊與道路被沖毀，尼泊爾警方發言人說至少95死，專家指這次事件可能是冰川發生冰岩崩塌所致。

法新社報導，尼泊爾警方發言人卡夫勒（Abi Narayan Kafle）表示，「迄今已通報95人死亡」，另有約28名警方人員失蹤。

尼泊爾當局稍早表示，至少22死、384人失聯。

美聯社報導，今天發生災難的地區，去年年中也曾出現類似的暴洪，當時西藏的一座冰湖因山區高溫而潰決，造成9人死亡與關鍵基礎設施受損，包括連接尼泊爾和中國的橋梁。

設在尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）的「國際山區整合發展中心」（ICIMOD）氣候專家表示，今天的暴洪很可能是冰川發生冰岩崩塌所引發。

他們還說，波特科西河（Bhotekoshi River）的支流倫德河（Lhende Khola）今天出現洪峰。

專長為減少災害風險的ICIMOD專家桑亞爾（Saswata Sanyal）指出：「在14個月內，倫德河已經發生兩次洪水，這次是因尼泊爾一側的冰川發生冰岩崩塌，阻塞河道，並突然向下游宣洩洪水所致。」

他補充道：「在暖化的喜馬拉雅（Himalaya Mountains）地區，及早預警是適應（氣候變遷）的第一道防線。」

喜馬拉雅山區特別容易遭受強降雨、洪水、山崩等極端天氣災害影響，主因在人為的氣候變遷下，當地暖化速度高於全球平均。

喜馬拉雅山區橫跨尼泊爾及印度等多個國家，印度總理莫迪（Narendra Modi）已向尼泊爾總理夏哈（Balendra Shah）表達願意協助。莫迪在社群媒體發文寫道：「印度準備好向尼泊爾提供各類可能的人道援助，我們的團隊正密切協調救援與賑災行動。」

研究顯示，在這個地區，熱浪、降雨及冰川融化等極端天氣事件變得越來越頻繁。

加德滿都的研究人員今年稍早發現，整個興都庫什山脈（Hindu Kush Mountains）—喜馬拉雅山脈地區的冰川正加速消融，自2000年以來，冰層流失的速度已經翻倍，主因全球氣溫上升及氣候變遷。