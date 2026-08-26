授勳換星鏈？澤倫斯基頒自由勳章拉攏馬斯克 爭取星鏈深入俄境200公里

烏克蘭總統澤倫斯基已為億萬富豪馬斯克頒發該國最高榮譽之一的「自由勳章」，時值基輔正爭取馬斯克首肯，擴大星鏈在俄羅斯境內的使用範圍，好讓無人機可深入打擊俄羅斯。

英國金融時報（FT）報導，澤倫斯基26日發布命令，授予馬斯克「自由勳章」，表彰其「對保障生命與自由、及促進烏、美國民情誼，做出卓越貢獻」。

澤倫斯基的這項決定，正值基輔當局與華府，就如何在俄國境內使用星鏈存在歧見；星鏈可提升烏克蘭無人機的通訊品質，並增加躲避俄國電子干擾的機率。

上周，澤倫斯基表示，馬斯克認為擴大星鏈在俄國的使用範圍，是「重大情勢升級」，迄今仍拒絕放行。澤倫斯基表示，「這一切取決於美國總統川普怎麼決定，他們已展開內部討論」。

知情人士透露，澤倫斯基已籲請馬斯克，把星鏈在俄國的使用範圍增至深入境內200公里，好讓基輔鎖定俄國的彈道飛彈發射器。