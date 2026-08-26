尼泊爾山區大規模暴洪及土石流 沿途沖毀房舍...至少22死384人失聯
尼泊爾與西藏接壤的邊境山區今天發生大規模暴洪及土石流，沖毀當地村莊與道路。尼泊爾官員表示，目前至少造成22人死亡。當局表示，有超過380名旅客失聯，其中大多為外籍旅客。
綜合法新社與路透社報導，尼泊爾觀光局表示，目前至少384名旅客失聯，其中包括93名尼泊爾公民、105名印度公民、3名美國公民及12名英國公民。
韓聯社報導，尼泊爾山區拉蘇瓦（Rasuwa）發生暴洪，導致在當地參與水力發電站建設的韓國南東電力公司（Korea South-East Power）和斗山能源（DoosanEnerbility）所屬8名韓國員工失聯。
美聯社報導，馬來西亞外交部表示，加德滿都大使館通報，據信在拉蘇瓦的11名馬來西亞公民已經失聯。
नेपाल के रसुवा जिले में भोटे कोशी नदी में अचानक भयंकर फ्लैश फ्लड आ गया। लोग बह गए, गांव-बाजार और हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट तबाह हो गए। सेना और रेस्क्यू टीमें मैदान में हैं। नीचे की तरफ नुवाकोट और धादिंग में अलर्ट जारी।— ThalaShree (@iammoody007) August 26, 2026
ईश्वर सबकी रक्षा करें!
#NepalFlood #BhoteKoshi #Rasuwa… pic.twitter.com/rtDrrAFJX3
當地媒體報導，尼泊爾外交部長坎納爾（ShisirKhanal）今天向國會表示，初步報告指出，該地區發生地震可能引發冰岩崩塌，導致這場暴洪和土石流。
造成土石流的確切原因目前仍不清楚，但德國地球科學研究中心（GFZ）表示，監視器畫面時間戳記所示時間前約7分鐘，當地曾發生規模4.4地震。
總部設於加德滿都的國際山區整合發展中心（ICIMOD）氣候與環境風險主管張強弓（QianggongZhang）表示，尼泊爾這一側的倫德河（LhendeKhola）發生的冰岩崩塌是引發土石流的誘因，但確切原因仍未獲證實。
美聯社報導，尼泊爾官員表示，目前至少已知造成22人死亡。
警方發言人卡夫勒（Abi Narayan Kafle）告訴法新社：「我們正在密切協調搜救與救援工作。我們的警察部隊中也有許多人失聯。」
警方發布的畫面顯示，洪水在河道中滾滾奔流，沿途沖毀房舍。
洪災襲擊夏布魯貝西（Syabrubesi），這裡是熱門藍塘（Langtang）健行路線的起點，以及其他旅客前往岡仁波齊峰-瑪旁雍錯湖（Kailash Mansarovar）印度教朝聖時會經過的地區。
警方發言人稍早告訴法新社，目前尚不清楚洪災程度，但已疏散「河岸附近的居民」。
卧槽，卧槽，中国的边境口岸这是直接没了？ https://t.co/s6Dsx2uIi5 pic.twitter.com/s2QfM1A86J— Mr Gafish | 鱼哥 (@MrGafish) August 26, 2026
Today, a flash flood has swept through markets, settlements, and hydropower projects along the Bhotekoshi River in Timure and Syabrubesi, Gosainkunda Rural Municipality, Rasuwa District, Bagmati Province, Nepal. pic.twitter.com/DWVsGQpRzV— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2026
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