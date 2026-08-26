尼泊爾山區大規模暴洪及土石流 沿途沖毀房舍...至少22死384人失聯

尼泊爾與西藏接壤的邊境山區今天發生大規模暴洪及土石流，沖毀當地村莊與道路。尼泊爾官員表示，目前至少造成22人死亡。當局表示，有超過380名旅客失聯，其中大多為外籍旅客。

綜合法新社與路透社報導，尼泊爾觀光局表示，目前至少384名旅客失聯，其中包括93名尼泊爾公民、105名印度公民、3名美國公民及12名英國公民。

韓聯社報導，尼泊爾山區拉蘇瓦（Rasuwa）發生暴洪，導致在當地參與水力發電站建設的韓國南東電力公司（Korea South-East Power）和斗山能源（DoosanEnerbility）所屬8名韓國員工失聯。

美聯社報導，馬來西亞外交部表示，加德滿都大使館通報，據信在拉蘇瓦的11名馬來西亞公民已經失聯。

當地媒體報導，尼泊爾外交部長坎納爾（ShisirKhanal）今天向國會表示，初步報告指出，該地區發生地震可能引發冰岩崩塌，導致這場暴洪和土石流。

造成土石流的確切原因目前仍不清楚，但德國地球科學研究中心（GFZ）表示，監視器畫面時間戳記所示時間前約7分鐘，當地曾發生規模4.4地震。

總部設於加德滿都的國際山區整合發展中心（ICIMOD）氣候與環境風險主管張強弓（QianggongZhang）表示，尼泊爾這一側的倫德河（LhendeKhola）發生的冰岩崩塌是引發土石流的誘因，但確切原因仍未獲證實。

美聯社報導，尼泊爾官員表示，目前至少已知造成22人死亡。

警方發言人卡夫勒（Abi Narayan Kafle）告訴法新社：「我們正在密切協調搜救與救援工作。我們的警察部隊中也有許多人失聯。」

警方發布的畫面顯示，洪水在河道中滾滾奔流，沿途沖毀房舍。

洪災襲擊夏布魯貝西（Syabrubesi），這裡是熱門藍塘（Langtang）健行路線的起點，以及其他旅客前往岡仁波齊峰-瑪旁雍錯湖（Kailash Mansarovar）印度教朝聖時會經過的地區。

警方發言人稍早告訴法新社，目前尚不清楚洪災程度，但已疏散「河岸附近的居民」。