陸外交部稱治安風險高 史瓦帝尼：不符實際狀況拒脅迫

中國外交部發布通知，以史瓦帝尼的社會治安風險高為由，要求中國公民撤離史瓦帝尼。史國政府今天駁斥中方說法不符實際狀況，將單一執法行動扭曲為系統性犯罪，並重申史國外交關係為主權決定，不接受脅迫。

媒體報導，中國外交部領事司官方社群媒體「領事直通車」25日發布通知，以史瓦帝尼安全情勢複雜、電信詐騙網路賭博犯罪活動猖獗等社會治安等級風險高為由，提醒中國公民近期暫勿前往史國，已在當地的中國公民和機構應盡快撤離。

對此，史瓦帝尼政府代理發言人Thabile Mdluli今天於官方臉書回應指出，史國尊重各國對向其公民發布旅遊指引的主權權利，但任何暗示史國存在特殊或普遍性安全風險的說法，都與當前實際安全狀況不符，中方此舉令人遺憾。

史國發言人表示，針對近期涉及外籍人士的執法行為，大多為中國籍人士，這是針對涉嫌組織網路犯罪相關行為的執法行動。這項行動的執行、處置及後續程序，嚴格遵循史國法律規定，絕非公共安全失靈。

史國發言人說明，史瓦帝尼維持和平、穩定的法治國家，當地國民、居民及各國遊客都享有憲法的保障。對任何試圖將單一執法行動扭曲為系統性犯罪或網路犯罪中心的做法，史國政府表達嚴正駁斥。

史國發言人強調，史瓦帝尼進一步重申其外交政策及外交關係為國家主權決定，不接受因合法行使主權而遭受脅迫、蒙受不利或面臨局勢動盪。

史國發言人說，身為愛好和平的國家以及不結盟運動成員，史國與世界各國尋求友好關係，不與任何國家為敵，始終秉持開放態度，願在主權平等、相互尊重及互不干涉內政的基礎上，進行有建設性的國際交往。

此外，中國外交部「領事直通車」公眾平台19日也針對台灣友邦帛琉發布提醒，要中國公民謹慎旅遊，並表示當地發生多起針對遊客盜搶案件，且當地涉水環境複雜，搜救能力與醫療條件有限，中國遊客意外事故頻傳。