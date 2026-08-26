戰爭衝擊波斯灣航空樞紐 伊斯坦堡躍升歐亞轉運中心

中東戰爭持續6個月以來，波斯灣地區主要航空樞紐正努力應對「亂流」，在空域受限及安全考量等因素下，原本能帶來可觀收益的轉機旅客轉往土耳其伊斯坦堡等其他機場。

法新社報導，根據國際航空運輸協會（IATA）統計，今年4月至6月間，中東航空業以延人公里（passenger kilometres）計算的運量下滑30%，其中飛往歐洲航線的跌幅接近50%。

延人公里是指在特定期間內，所有旅客實際運送距離的總和，通常以旅客人數乘以每名旅客的運送距離計算。

航空數據公司OAG表示，杜拜機場8月安排的班機座位數較去年同期減少15%，降幅居全球10大機場之冠。儘管如此，按此標準衡量，杜拜仍是全球領先的國際機場。

這場衝擊重創波斯灣地區，因為當地早已將轉機航空業務視為經濟戰略核心。

去年全球每6名轉機旅客中就有1人是過境中東。

這些旅客約占杜拜及阿布達比近半航空客流，也占卡達首都杜哈近3/4的航空客流。

自戰爭2月28日爆發以來，伊朗與伊拉克的空域限制對航空業造成影響。

法國蒙貝列商學院（Montpellier Business School）航空運輸專家錢巴雷托（Paul Chiambaretto）指出，避險的歐洲航空業者紛紛削減飛往中東的航班，使土耳其航空公司（Turkish Airlines）成為「最大贏家」。

錢巴雷托說，隨著俄羅斯空域對許多西方航空公司而言也無法通行，伊斯坦堡的戰略位置使其成為波斯灣樞紐的理想替代選項，躍居「全球航空運輸重心」。

自中東衝突爆發以來，土耳其航空公司乘客人數增加5%，儘管其中東航班運能下降，但歐洲航線成長6%、東亞航線大增16%，抵銷了這項負面影響。

今年7月，伊斯坦堡主要機場的旅客人數甚至超越倫敦希斯羅機場（Heathrow），突破800萬人次。