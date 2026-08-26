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強化民防體系 瑞典9月將首次測試全新手機警報系統

中央社／ 斯德哥爾摩26日專電

為提高防禦準備，瑞典9月將在首都與鄰近的哥特蘭島區域測試新的手機警報SE-Alert，這是瑞典全民重要告警（VMA）系統的其中一環，瑞典民防與韌性署表示，SE-Alert強化瑞典對全民發出警報的能力，在提升戒備狀態與戰爭時至關重要。

瑞典民防與韌性署（Swedish Civil Defence andResilience Agency）25日透過新聞稿表示，9月7日當地時間下午3時在首都斯德哥爾摩與鄰近的哥特蘭島（Gotland）地區進行全新手機警報SE-Alert的首次測試，戶外廣播的警報也會同時間進行測試，目的在於確保在緊急時刻需要通知全民時，所有管道都是暢通的。

SE-Alert的功能與原理類似台灣人熟悉的「災防告警細胞廣播訊息系統」，透過基地台的細胞廣播頻道（CBS, Cell Broadcast Service），像廣播電台一樣，對特定區域內所有連著基地台的手機同時發送重要訊息，丹麥與挪威也採用此系統。

新聞稿指出，不需要下載任何APP或做任何登記就能收到SE-Alert的告警訊息。測試期間在測試區域內的所有人，只要是持有智慧型手機，版本夠新並且有訊號，都會收到測試警報與訊息，就算是外國觀光客也不例外。

瑞典民防與韌性署表示，對此系統很陌生的瑞典民眾要注意，屆時手機將會發出尖銳聲響、震動並且會顯示訊息。手機聲響將會持續10秒鐘，且會是最高音量，但也有可能收到靜音的告警訊息。

瑞典民防與韌性署要求民眾收到告警後閱讀訊息，並且按照訊息中的指令行動。沒有智慧型手機的人，也能透過電台廣播、電視、簡訊、APP或戶外廣播系統獲得全民重要告警的資訊。

瑞典民防與韌性署呼籲民眾應事先向小孩、青少年與老人告知當天會有測試，並在官網與社群媒體放上測試時的手機示意影片，讓民眾有心理準備，預先看到測試時的手機畫面，也聽見手機在收到測試告警時的音量，以免造成不必要恐慌。

瑞典民防與韌性署也透過新聞稿說，透過SE-Alert，瑞典能強化向民眾發出警報的能力。民防的工作，是在必要時能夠以安全、並盡可能降低負面影響的方式，警告、保護及疏散民眾。強而有力的民防體系，對於在提升戒備狀態及戰爭情況下保護民眾至關重要。

瑞典通訊社（TT）報導，系統從今年7月1日開始啟用，9月在首都區域做首次測試後，將於12月進行全國測試。

瑞典 民防 警報系統

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