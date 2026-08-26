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內唐雅胡矢言在約旦河西岸擴張屯墾區 不理國際施壓

中央社／ 耶路撒冷26日綜合外電報導

儘管國際壓力日益增加，以色列總理內唐雅胡仍矢言持續在約旦河西岸設立以色列屯墾區，並承諾將推動大量移民進入這塊被以色列占領的巴勒斯坦領土。

法新社報導，約旦河西岸（West Bank）是大約300萬巴勒斯坦人的家園，自1967年起遭以色列占領，目前已有超過50萬以色列人住在當地屯墾區（settlement）內。

內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）正在面對將於10月27日登場的大選，目前選情緊繃。而他現在領導的是以色列史上最右派的政府之一，已迅速批准在約旦河西岸興建與擴張以色列屯墾區，但這些屯墾區在國際法下被視為非法。

至於屯墾者前哨站（outpost），往往僅由少數移動住宅或臨時建物組成，即使是以色列法律也認定其違法，但近年來前哨站獲核准和合法化的情況也大增。

根據內唐雅胡的辦公室，他昨晚在一場為屯墾民舉辦的活動中說：「我們不能忽略這些數字：我們一起成立並合法化了104個社區，還有160座農場，未來數量還會增加。」

他還對與會者說：「你們正在實現以色列地（Landof Israel）的願景，這是我們的土地。」

內唐雅胡補充道，「你們正在為之後的大規模移民浪潮做準備」，並稱頌「政府為實現世世代代的願景所做出的巨大努力」。

隨著以色列持續擴張屯墾區，以及屯墾民對巴勒斯坦人暴力相向的事件激增，國際社會怒火日益高漲，歐洲重要領袖上週就公開譴責一項規模龐大的屯墾區計畫。

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