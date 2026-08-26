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坐牢49年 義大利知名黑手黨教父帕帕利亞辭世

中央社／ 羅馬26日專電

義大利黑手黨「光榮會」（'Ndrangheta）大老帕帕利亞（DomenicoPapalia）今天辭世，享壽81歲。他是義大利知名黑幫教父，在獄中服刑長達49年，近期轉往醫院治療癌症重症，今天在醫院病逝。

根據義大利晚郵報（Corriere della Sera）報導，他與兄弟安東尼奧（Antonio）和羅科（Rocco）共同領導的「帕帕利亞家族」（Cosca Papalia）是義大利黑手黨光榮會最具權勢的派系之一。安東尼奧目前仍在獄中服刑，羅科在2017年獲釋出獄。

帕帕利亞是義大利歷史上服刑時間最長的黑手黨犯人之一，他涉嫌參與多起震驚義大利的重大犯罪，包括獄警槍殺案、富豪綁架勒贖案等。

帕帕利亞領導的家族派系，使「光榮會」從南義卡拉布里亞（Calabria）大區逐步北擴，插旗北義富庶的倫巴底大區（Lombardy），即使他晚年身陷囹圄，仍被視為該黑幫家族的精神領袖。

不過帕帕利亞在晚年曾發表公開信，以自身長期服刑的代價作為警惕，呼籲義大利年輕人不要走上黑手黨之路。一名被稱為「囚犯之母」的修女阿西歐麗（Suor Gervasia Asioli）在2025年集結出版來自獄中的書信，其中就包括帕帕利亞的信件，修女阿西歐麗希望藉由這些信件勸諭犯罪者回頭是岸。

義大利 黑手黨 兄弟

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