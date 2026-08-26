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美國林肯號航艦9月抵泰國 巴達雅將迎接5000名美軍

中央社／ 曼谷26日專電

美國林肯航空母艦預計9月初停靠泰國東部，約有5000名水兵與海軍陸戰隊員有機會上岸休整。巴達雅市政府今天表示，已準備迎接這批美軍人員，並指出這次到訪有望為旅遊相關產業帶來商機。

泰國官員曾表示，美國林肯號航空母艦（USSAbraham Lincoln）將於下週停靠泰國。此前，該艦在中東長時間部署，曾傳出艦上環境惡化，發生心理健康問題的消息。

泰國英文媒體「鮮新聞英文報」（KhaosodEnglish）今天報導，林肯號航空母艦預計9月2日至6日停靠林查班港（Laem Chabang），艦上約5000名人員將有機會前往巴達雅。

巴達雅市長波拉梅特（Poramet Ngampichet）表示，市府已準備接待這批美軍人員，並將與巴達雅市警察、市府官員及相關海上單位協調，以維持遊客及美軍安全。

他說：「巴達雅過去曾接待造訪泰國東部海岸的美軍人員，當地旅遊業者已準備好迎接這些訪客。」

波拉梅特表示，這次到訪可望為餐廳、娛樂場所、交通及其他旅遊相關產業帶來商機。以每人消費1000至3000泰銖（約新台幣971元至2913元）估算，若約5000人都能上岸消費，可望帶動約500萬至1500萬泰銖消費。

不過，他也補充說，實際消費金額仍取決於有多少人獲准上岸，以及他們在當地停留多久。

路透社25日報導，林肯號航空母艦已連續超過200天沒有靠港，創下現代史上最長的連續海上部署紀錄。美國民主黨國會議員指出，這艘航艦已經於22日離開中東。

泰國是美國在東南亞唯一條約盟邦，自從1954年以來成為條約盟友，並於2003年獲指定為主要非北大西洋公約組織（NATO）盟國。兩國軍事關係一直緊密。

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