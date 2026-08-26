巴基斯坦醫院火警釀14嬰死亡 家屬痛訴救援緩慢

巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德一家醫院的婦幼病房今天清晨發生火警，造成14名嬰兒不幸罹難，失去孩子的父母向法新社描述他們拚命求救卻遲遲等不到援助的情況。

法新社報導，這場火災於黎明前後在巴基斯坦醫學院（PIMS）3樓爆發，失去孩子的母親賈維里亞（Jaweria）表示：「我整整哭喊了兩個小時。」

「救援隊來得太慢，警方4個小時之後才到，說是來這邊調查的。」

賈維里亞也質疑院方人員的作為，質問病房內沒有任何一位護理師及醫師，「他們為什麼不在現場？」

她說：「把我的孩子還給我。」

40歲父親梅穆德（Khurram Mehmood）告訴法新社：「早上6時發生火災，救援和相關單位9時才到，大家只能自救。」

「我失去我的女兒，她才3天大。我的太太人在病房內。他們把所有人帶出來，我們只能坐在路邊等人幫忙。」

巴基斯坦當局將這場公立醫院火警歸咎於空調故障起火，並強調並未延誤救援。

但多名手和臉都被濃煙熏黑的目擊者告訴法新社，他們等了好幾個小時，才等到緊急救援人員。也有人說，火勢延燒時，他們發現門被鎖上，警衛不讓大樓裡面的人離開。

一名未透露姓名的目擊者表示，她的嫂嫂與嬰兒同在病房。她說：「那時我跟她在一起。他們不讓人出去，警衛攔住大家。最後大家只好破門，救援隊為了控制火勢，也得打破窗戶。」

總理夏立夫（Shehbaz Sharif）已下令徹查這起事件，並發表聲明指出，「應徹底查明責任歸屬，並採取最嚴厲的處分」。