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烏擴大打擊俄戰時經濟 電商巨頭野莓再1倉庫遭到摧毀

中央社／ 莫斯科26日綜合外電報導
烏克蘭鎖定線上零售商，持續推進打擊俄羅斯經濟的行動。路透
烏克蘭鎖定線上零售商，持續推進打擊俄羅斯經濟的行動。路透

烏克蘭鎖定線上零售商，持續推進打擊俄羅斯經濟的行動。官員今天凌晨表示，俄羅斯電商巨頭野莓位在坦波夫州的一間倉庫在無人機襲擊引發的大火中付之一炬。

路透社報導，坦波夫州（Tambov）州長佩爾維紹夫（Evgeny Pervyshov）在通訊應用程式（App）Max上表示，這起夜間攻擊造成兩人受傷。

他指出，這座物流中心「已經被大火完全摧毀」。佩爾維紹夫稍早表示，約有10萬平方公尺設施陷入火海，相當於14座足球場的面積。

繼7月中旬以來多次攻擊野莓（Wildberries）設施之後，烏克蘭近日將打擊目標擴及野莓主要競爭對手、第2大網路零售商Ozon。

這兩家公司主導俄羅斯經濟中成長最快速領域之一。對烏克蘭的戰爭進行長達4年半後，俄羅斯經濟已經接近停滯狀態。

地方當局在Telegram上表示，毗鄰坦波夫州的利佩茨克州（Lipetsk）一架墜落的無人機引發大火，造成一名男子及一名14歲少年身亡；與烏克蘭接壤的貝爾哥羅德州（Belgorod）則有一名婦女命喪無人機攻擊。

自從莫斯科於2022年2月全面入侵烏克蘭以來，雙方都一再否認以平民為攻擊目標。

俄羅斯 烏克蘭 App

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