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愛沙尼亞總統大選 馬迪塞獲跨黨派支持成唯一候選人

中央社／ 維爾紐斯26日專電

愛沙尼亞2026年總統選舉候選人登記24日截止，現任法務總長馬迪塞為唯一正式登記的候選人。在跨黨派支持下，她可望於國會投票中順利當選，成為愛沙尼亞第2位女性總統。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，24日上午共有75名議員連署提名馬迪塞（Ulle Madise），遠高於登記所需的21人門檻。支持者橫跨改革黨（ReformParty）、愛沙尼亞200（Eesti 200）、社會民主黨（SDE）及祖國黨（Isamaa）等主要政黨，以及無黨籍議員。

據報導，愛沙尼亞國家選舉委員會25日下午正式登記馬迪塞為總統候選人，她也是本次首輪選舉唯一候選人。

依愛沙尼亞憲法規定，候選人須在101席國會中取得至少2/3多數、68票方可當選。改革黨主席皮拉克（Onne Pillak）指出，馬迪塞已掌握足夠支持票源當選，「社會也期待國會能於9月2日順利選出新任總統」。

據報導，社會民主黨主席拉涅梅茨（LauriLaanemets）表示，祖國黨在最後時刻轉而支持馬迪塞，令人意外，指出該黨前一晚仍在為其他人選爭取連署。

祖國黨內部則否認分裂。ERR報導，一名祖國黨議員表示，支持馬迪塞為共識決定，未簽署連署者僅因時間因素，並無政治操作。

另一方面，保守人民黨（EKRE）與中央黨（CentreParty）未參與支持馬迪塞。保守人民黨主席赫爾姆（Martin Helme）表示，若國會未能選出總統，將於後續選舉人團階段提名其父、前內政部長赫米（MartHelme）參選。

根據報導，中央黨主席科爾瓦特（Mihhail Kolvart）則重申，該黨傾向「真正的選舉而非任命」，認為在僅有單一候選人的情況下，國會程序缺乏競爭性，因此不願參與投票。

愛沙尼亞總統選舉第一輪將於9月2日舉行。如果國會無法選出總統，選舉將交由國會議員及107名地方政府代表組成的選舉人團階段進行。

愛沙尼亞 門檻 投票

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