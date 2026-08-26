日20歲女病患看診遭性侵 台籍醫生辯稱是「診察的一部分」

日本東京市的一間名為荻窪國際醫院的診所，日前發生院長范育仁於診間性侵一名女病患。東京警視廳荻窪警察署26日宣布，已逮捕75歲的台灣籍院長范育仁，而范辯稱所為是「診察的一部分」。

據每日新聞報導，事情發生在6月2日中午，當時范育仁在檢查室中將玩具插入一名20多歲女性的生殖器中，隨後遭到警方逮捕。他說，「這是為了收集細胞，我確實有用玩具，但只用在她的下半身」。

這名女子多次來范的醫院求診，當下診間僅她與醫師兩人，她感到不自在，隨後就報警。

據醫院官網顯示，范的醫院2023年開業，服務項目為內科、婦科及身心醫學，目前已暫時關閉。