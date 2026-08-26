美制裁ICC院長赤根智子 自民黨議員：大家怕川普、不敢多說

美國總統川普政府日前制裁國際刑事法院（ICC）日籍院長赤根智子和一名高階官員。對此日本並未提出「明確抗議」，一位自民黨議員表示「因為大家害怕川普，所以不敢多說」。

日本電視台（Nippon TV）分析，美國之所以將赤根智子列為制裁對象，主要與她擔任ICC所長有關。ICC主要負責審判並懲處犯下戰爭罪、反人類罪及集體屠殺等罪行之人員。

2023年，赤根智子作為法官，曾對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）發出逮捕令，因此遭俄羅斯通緝，並在缺席審判後被判有罪。

而她在2024年成為首位擔任ICC所長的日本人後，ICC又對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發布逮捕令。

報導分析，對川普政府而言，ICC對尼坦雅胡發布逮捕令，形同對美國的「盟友」發出逮捕令，因此引發美方強烈反彈，並要求「解散ICC」。這次將赤根智子列入制裁，也被視為美方對ICC反彈的一環。

根據制裁命令內容，主要限制包括禁止入境美國，以及無法使用美國的支付系統，包括信用卡及銀行支付等服務。

此外，由於制裁禁止與美國企業交易，另有受到制裁的ICC法官表示，「甚至連亞馬遜（Amazon）的Alexa甚至也沒反應了」，顯示制裁對日常生活造成極大影響。

針對此事，日本首相高市早苗雖表示「感到非常遺憾」，卻並未要求美方撤回制裁。高市早苗於25日再次重複表示「非常遺憾」，並指出美國的制裁「與日本的立場相違背」、「正極為嚴肅地看待此事」，同時強調將對赤根智子「提供必要支援」。

然而24日，日本跨黨派議員聯盟對日本政府的應對提出批評，指出「『遺憾』只是感想，而非意志」。同時發表緊急聲明，要求日本政府向美國提出「明確抗議」並要求「撤回制裁」。

報導也指出，針對日本政府相對消極的態度，政府相關人士透露：「這涉及日美同盟的重要性，因此只能以符合國家利益的形式來應對。」

自民黨議員更表示：「因為大家害怕美國、害怕川普總統啊」、「大家都太害怕了，所以不敢說」。

慶應義塾大學總合政策學系教授鶴岡路人分析，原本未加入ICC的美國，過去態度僅止於「警惕與批判」，但現今的川普政府則採取「積極破壞」的方式加強施壓。

對於是否能容許美國破壞國際法與國際秩序，鶴岡路人表示，日本政府「不惹怒川普總統絕不該是外交的唯一目的」。強調未來不僅是赤根智子個人，更「有必要明確表態將繼續支持ICC本身」。