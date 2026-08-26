中國人大審議《反跨境腐敗法》 跨國打貪行動法制化

週二（8月25日），中國全國人大首次將《反跨境腐敗法》草案提請常委會審議。「反貪腐」是中國國家主席習近平2012年上任以來的長期政策重點，也被視為他用來整肅、清洗政敵的工具。彭博指出，《反跨境腐敗法》將正式賦予當權者跨國追查貪腐案件的權力，顯示習近平的全面反貪運動可能走向全球。

《反跨境腐敗法》會在25日至28日舉行的人大常委會議上審議，目前草案全文尚未公開。根據中國官媒新華社，它總共有六章四十七條，主要是用來界定「反跨境腐敗」的工作原則和內容。

從官媒報導看來，《反跨境腐敗法》未來可能運用在國安和商業層面：「制定反跨境腐敗法……是強化我國反腐敗鮮明立場，維護我國國家安全和發展利益的迫切需要；是規範跨境經營企業健康發展，營造市場化法制化國際化一流營商環境的務實舉措。」

報導還稱，新法將會豐富「法律工具箱」，有助於「追逃追贓和辦理涉外腐敗案件」。

跨國「打貪」早有前例

事實上，中國官方為了制定這部《反跨境腐敗法》醞釀多時。

2023年9月中國全國人大的立法規劃內，《反跨境腐敗法》被列入第一類「條件比較成熟、任期內擬提請審議的法律草案」；2024年7月中共中央舉行二十屆三中全會，全國人大常委會法工委主任沈春耀曾表示，《反跨境腐敗法》是會議上「明確提出的重要立法修法任務」之一。

今年3月「兩會」期間，全國人大常委會委員長趙樂際發表工作報告時則說，將「圍繞推進反腐敗國家立法，制定反跨境腐敗法」。

即使以往沒有直接以「反跨境腐敗」為名的專法，但中國官方以反貪腐為由、跨國追查犯罪者的行為，早有前例。

習近平上任兩年後，中國公安部2014年發起「獵狐」專項行動，中共中央紀律檢查委員會（中紀委）底下也成立了「中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室」。習近平當時說：「國際追逃工作要好好抓一抓……不能讓外國成為一些腐敗分子的『避罪天堂』，腐敗分子即使逃到天涯海角，也要把他們追回來繩之以法。」

「獵狐」專項行動隨後擴大為「天網」行動，到今年都還持續進行當中，透過引渡、遣返等方式，將海外逃犯送回中國。中國政府還曾針對「涉嫌犯罪的外逃國家工作人員和重要腐敗案件涉案人」發布紅色通緝令，也就是「百名紅通人員」名單。

據官方說法，2025年已經實現「百名紅通」的亞洲地區「清零」；「天網」行動十年來，從120多個國家和地區追回了上萬名外逃者，其中包含約3000位「黨和國家工作人員」。

「跨國鎮壓」爭議

中國政府雖聲稱「獵狐」和「天網」行動是為了「反貪腐」，但根據人權組織的觀察與分析，官方實際上也藉此跨國追捕海外的異議人士。

總部位於西班牙的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）曾發布報告指，中國政府透過「獵狐」和「天網」行動，以各種法外（extrajudicial）手段迫使目標對象非自願返國，其中最具標誌性的做法是「勸返」：一方面說服、施壓目標對象在中國的家屬，一方面透過特工或海外警察，跟蹤、騷擾、威脅身在海外的目標對象。有些時候甚至會嘗試誘捕或綁架。

較著名的案例包含前中國最高法院法官謝衛東，他移居加拿大後公開批評中國司法體系；中國政府指控他收賄，試圖說服他自願返國，又拘留他的多位親屬，並聯繫、施壓他身邊的相關人士。

「保護衛士」的報告認為，中國政府透過這些手法在海外推行「跨國鎮壓」（transnational repression），侵犯了他國的主權和目標對象的基本人權。

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