韓聯社：美軍擬按原計畫舉行美日韓聯合軍演

受美國總統川普推動與北韓領導人金正恩重啟對話影響，美軍縮減與南韓舉行的「乙支自由護盾」聯合軍演規模，但目前仍準備按原計畫舉行美日韓「自由之刃」聯合軍演。

韓聯社報導，美軍太平洋司令部發言人今天表示，目前正與日本自衛隊及南韓軍方保持密切合作，籌備舉行今年的「自由之刃」（Freedom Edge）演習。

發言人指出，這項聯合演習將持續鞏固美日韓3國共同價值理念、提升互操作性，進一步強化3國國防合作關係，以維護太平洋地區的和平與穩定。軍演相關細節將於日後公布。

在美國總統川普（Donald Trump）政府決定縮減「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield，UFS）演習規模的情況下，韓聯社詢問美方是否也會縮減「自由之刃」軍演規模，或按照原定計畫舉行，美軍太平洋司令部發言人作上述回應。

美軍這番表態被解讀為，儘管「乙支自由護盾」規模縮減，美日韓仍將舉行「自由之刃」聯合軍演，以強化3國安全合作。

報導表示，美日韓3國據悉正就下月舉行「自由之刃」軍演的方案進行最終協調。

美日韓曾於2024年6月、11月及2025年9月在朝鮮半島附近海域進行「自由之刃」軍演，內容包括海上飛彈防禦、空中及防空訓練、反潛作戰及網路防禦等。

時任北韓勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天，去年9月譴責這項聯合軍演是侵略戰爭演習。