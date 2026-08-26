快訊

五熊毀日本國寶被捕…絕美玉女修佛多年 12字嚴肅警告

泥石流狂瀉畫面曝光！西藏日喀則多人傷亡、失蹤 習近平急下指示

有做就有幣！總統府明宣布「健康幣」10月上線 篩檢打疫苗都能拿

聽新聞
0:00 / 0:00

韓聯社：美軍擬按原計畫舉行美日韓聯合軍演

中央社／ 首爾26日綜合外電報導

受美國總統川普推動與北韓領導人金正恩重啟對話影響，美軍縮減與南韓舉行的「乙支自由護盾」聯合軍演規模，但目前仍準備按原計畫舉行美日韓「自由之刃」聯合軍演。

韓聯社報導，美軍太平洋司令部發言人今天表示，目前正與日本自衛隊及南韓軍方保持密切合作，籌備舉行今年的「自由之刃」（Freedom Edge）演習

發言人指出，這項聯合演習將持續鞏固美日韓3國共同價值理念、提升互操作性，進一步強化3國國防合作關係，以維護太平洋地區的和平與穩定。軍演相關細節將於日後公布。

在美國總統川普（Donald Trump）政府決定縮減「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield，UFS）演習規模的情況下，韓聯社詢問美方是否也會縮減「自由之刃」軍演規模，或按照原定計畫舉行，美軍太平洋司令部發言人作上述回應。

美軍這番表態被解讀為，儘管「乙支自由護盾」規模縮減，美日韓仍將舉行「自由之刃」聯合軍演，以強化3國安全合作。

報導表示，美日韓3國據悉正就下月舉行「自由之刃」軍演的方案進行最終協調。

美日韓曾於2024年6月、11月及2025年9月在朝鮮半島附近海域進行「自由之刃」軍演，內容包括海上飛彈防禦、空中及防空訓練、反潛作戰及網路防禦等。

時任北韓勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天，去年9月譴責這項聯合軍演是侵略戰爭演習。

軍演 美日 美軍 金正恩 川普 北韓 演習

延伸閱讀

示好北韓 川普讓亞洲盟友不安

菲美澳第19次南海多邊演習 強化協同作戰能力

川普邀南韓協助對付伊朗遭拒！網挺李在明：找個替死鬼誰要幫你

韓總統李在明支持率40.2%新低 連6周下跌 2大族群不挺

相關新聞

見證者無人機大升級！時速480公里甩開攔截 關鍵零件來自這國家

俄羅斯7月初對烏克蘭首都基輔發動大規模攻擊，其中使用的廉價單程攻擊無人機「見證者」（Shahed），已改採渦輪噴射引擎，而非傳統螺旋槳提供動力。華爾街日報26日報導，這款無人機如今已更接近飛彈，飛行速度最快可達每小時約480公里，約為舊型號的3倍。

日20歲女病患看診遭性侵 台籍醫生辯稱是「診察的一部分」

日本東京市的一間名為荻窪國際醫院的診所，日前發生院長范育仁於診間性侵一名女病患。東京警視廳荻窪警察署26日宣布，已逮捕75歲的台灣籍院長范育仁，而范辯稱所為是「診察的一部分」。

濟州島失蹤案處理不當 李在明要求強化警方問責

韓國濟州島一連串失蹤案處理不當引發公憤，總統李在明要求加強警方問責機制；然而，即將上路的司法改革，將進一步擴大警方刑事調...

川普：擬將安大略湖改為「美國湖」 加拿大人：愈聽愈火大

美國與加拿大貿易戰升溫之際，川普總統24日在「真實社群」(Truth Social)發文表示，美國正在「嚴肅考慮」把安大略湖(Lake Ontario)改名「美國湖」(Lake America)，「因為我們估計不會再跟安大略省做太多生意了」。但民主黨密西根州聯邦眾議員黛比‧丁格爾(Debbie Dingell)25日諷刺說，川普乾脆拿最親近的私人助理娜塔莉‧哈普(Natalie Harp)命名，把安大略湖改名「娜塔莉湖」。

貿戰升溫 加國優勢「上下齊心」美國恐陷政治痛苦

美加貿易戰劇烈升級，川普總統威脅要摧毀加拿大經濟。但政治新聞網站POLITICO分析指出，川普忽略了美國一大關鍵劣勢：加拿大人上下齊心，共同面對關稅僵局，準備強硬抵制川普關稅政策，美國人的熱情卻遠不及加拿大。

姓名曝光！23歲台男在日本涉投資詐騙 南韓同夥取款遭警設伏

日本媒體報導，一名南韓籍男子與一名台灣籍男子涉嫌冒充投資公司員工，企圖騙取一名女性上班族現金2000多萬日圓（約新台幣400多萬元），遭到警方逮捕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。