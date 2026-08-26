中國女留學生韓國遇害 兇嫌同校中國籍講師故布疑陣

韓國警方今天證實，失蹤多日的25歲中國籍女研究生已經遇害，嫌犯是她所就讀大學的30多歲鄭姓中國籍講師，兩人相識。鄭男5天前報案女學生失蹤，她昨天在嫌犯住處被發現死亡。

韓聯社報導，慶尚北道慶山警察署今天指出，鄭男涉嫌毀損、遺棄被害人的部分遺體，警方正在焚燒場等地展開搜尋。被害人就讀的大學則證實，鄭男是該校講師，與被害人相識。

警方透過閉路監視器畫面等方式確認，鄭男於20日凌晨2時許與被害人一同進入其住所。兩人進入時，監視器中並未發現鄭男強行拉拽或脅迫對方的情形。警方調查發現，女學生當時曾透過社群平台最後一次聯繫家人。

鄭男於20日晚間10時30分許獨自離開住所，男扮女裝並且戴帽遮擋臉部。警方推測，其當時所穿衣物疑為女學生所有，但是並非她當天進入鄭男住所時所穿的衣服。警方正透過現場勘驗等方式調查衣物從何而來。

離開住所後，鄭男前往東大邱站，並且在車站附近關閉女學生的手機電源。警方還確認，鄭男在東大邱站附近的廁所換上男裝，重新返回住所。21日晚間7時5分許，鄭男向警方報案稱女學生失蹤。

警方認為，鄭男上述一系列異常行為意在干擾警方調查。警方相關負責人表示，將考慮以妨害公務執行罪追究其責任。

另外，女學生就讀的大學證實，鄭男是該校講師。今年上半年，他講授兩門專業課程，原計劃下半年繼續授課。校方相關人士表示，鄭男與女學生同為中國籍，兩人相識。據當地中國留學生透露，鄭男平時與學生相處較為融洽，也認識該名女學生。警方目前正在進一步確認兩人的關係。

據悉，被害女學生這次赴韓是為領取畢業證書，以便返回中國後到新單位報到。警方已經於今天上午9時開始對鄭男進行面對面訊問，計劃最遲明天上午7時30分前申請逮捕令，最快可能於28日進行逮捕前訊問。警方將進一步調查作案動機、具體犯罪經過，以及鄭男與被害人之間的關係。