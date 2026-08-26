快訊

五熊毀日本國寶被捕…絕美玉女修佛多年 12字嚴肅警告

泥石流狂瀉畫面曝光！西藏日喀則多人傷亡、失蹤 習近平急下指示

有做就有幣！總統府明宣布「健康幣」10月上線 篩檢打疫苗都能拿

聽新聞
0:00 / 0:00

中國女留學生韓國遇害 兇嫌同校中國籍講師故布疑陣

中央社／ 慶山26日綜合外電報導

韓國警方今天證實，失蹤多日的25歲中國籍女研究生已經遇害，嫌犯是她所就讀大學的30多歲鄭姓中國籍講師，兩人相識。鄭男5天前報案女學生失蹤，她昨天在嫌犯住處被發現死亡。

韓聯社報導，慶尚北道慶山警察署今天指出，鄭男涉嫌毀損、遺棄被害人的部分遺體，警方正在焚燒場等地展開搜尋。被害人就讀的大學則證實，鄭男是該校講師，與被害人相識。

警方透過閉路監視器畫面等方式確認，鄭男於20日凌晨2時許與被害人一同進入其住所。兩人進入時，監視器中並未發現鄭男強行拉拽或脅迫對方的情形。警方調查發現，女學生當時曾透過社群平台最後一次聯繫家人。

鄭男於20日晚間10時30分許獨自離開住所，男扮女裝並且戴帽遮擋臉部。警方推測，其當時所穿衣物疑為女學生所有，但是並非她當天進入鄭男住所時所穿的衣服。警方正透過現場勘驗等方式調查衣物從何而來。

離開住所後，鄭男前往東大邱站，並且在車站附近關閉女學生的手機電源。警方還確認，鄭男在東大邱站附近的廁所換上男裝，重新返回住所。21日晚間7時5分許，鄭男向警方報案稱女學生失蹤。

警方認為，鄭男上述一系列異常行為意在干擾警方調查。警方相關負責人表示，將考慮以妨害公務執行罪追究其責任。

另外，女學生就讀的大學證實，鄭男是該校講師。今年上半年，他講授兩門專業課程，原計劃下半年繼續授課。校方相關人士表示，鄭男與女學生同為中國籍，兩人相識。據當地中國留學生透露，鄭男平時與學生相處較為融洽，也認識該名女學生。警方目前正在進一步確認兩人的關係。

據悉，被害女學生這次赴韓是為領取畢業證書，以便返回中國後到新單位報到。警方已經於今天上午9時開始對鄭男進行面對面訊問，計劃最遲明天上午7時30分前申請逮捕令，最快可能於28日進行逮捕前訊問。警方將進一步調查作案動機、具體犯罪經過，以及鄭男與被害人之間的關係。

韓國 留學生 失蹤 中國 被害人

延伸閱讀

赴韓領畢業證書 中國25歲女留學生遇害 嫌犯曾自稱男友報警

女下落不明…韓警聲稱「曾通過電話」提早結案 經手298件失蹤案全遭徹查

濟州島失蹤案處理不當 李在明要求強化警方問責

夫妻感情不和擬離婚 香港8旬翁疑用硬物殺妻後跳樓亡

相關新聞

見證者無人機大升級！時速480公里甩開攔截 關鍵零件來自這國家

俄羅斯7月初對烏克蘭首都基輔發動大規模攻擊，其中使用的廉價單程攻擊無人機「見證者」（Shahed），已改採渦輪噴射引擎，而非傳統螺旋槳提供動力。華爾街日報26日報導，這款無人機如今已更接近飛彈，飛行速度最快可達每小時約480公里，約為舊型號的3倍。

日20歲女病患看診遭性侵 台籍醫生辯稱是「診察的一部分」

日本東京市的一間名為荻窪國際醫院的診所，日前發生院長范育仁於診間性侵一名女病患。東京警視廳荻窪警察署26日宣布，已逮捕75歲的台灣籍院長范育仁，而范辯稱所為是「診察的一部分」。

濟州島失蹤案處理不當 李在明要求強化警方問責

韓國濟州島一連串失蹤案處理不當引發公憤，總統李在明要求加強警方問責機制；然而，即將上路的司法改革，將進一步擴大警方刑事調...

川普：擬將安大略湖改為「美國湖」 加拿大人：愈聽愈火大

美國與加拿大貿易戰升溫之際，川普總統24日在「真實社群」(Truth Social)發文表示，美國正在「嚴肅考慮」把安大略湖(Lake Ontario)改名「美國湖」(Lake America)，「因為我們估計不會再跟安大略省做太多生意了」。但民主黨密西根州聯邦眾議員黛比‧丁格爾(Debbie Dingell)25日諷刺說，川普乾脆拿最親近的私人助理娜塔莉‧哈普(Natalie Harp)命名，把安大略湖改名「娜塔莉湖」。

貿戰升溫 加國優勢「上下齊心」美國恐陷政治痛苦

美加貿易戰劇烈升級，川普總統威脅要摧毀加拿大經濟。但政治新聞網站POLITICO分析指出，川普忽略了美國一大關鍵劣勢：加拿大人上下齊心，共同面對關稅僵局，準備強硬抵制川普關稅政策，美國人的熱情卻遠不及加拿大。

姓名曝光！23歲台男在日本涉投資詐騙 南韓同夥取款遭警設伏

日本媒體報導，一名南韓籍男子與一名台灣籍男子涉嫌冒充投資公司員工，企圖騙取一名女性上班族現金2000多萬日圓（約新台幣400多萬元），遭到警方逮捕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。