長崎市長：努力建立與台灣信賴關係 未回應「矮化國格」爭議

日本長崎市市長鈴木史朗今天在記者會上，針對先前長崎原爆和平紀念典禮的座位安排爭議表示「正努力建立與台灣之間的信賴關係」，但並未明確回應台灣遭矮化國格的爭議。

日本「產經新聞」、「讀賣新聞」報導，台北駐日經濟文化代表處先前對本月9日長崎原爆和平紀念典禮的座位安排提出抗議。當時駐日代表李逸洋表示，因為台灣座位被安排在「海外席」，而非日本首相高市早苗以及各國駐日大使等人所坐的「特別來賓席」。

當時李逸洋因不滿座位安排拒絕出席，隨後發文表示「此舉是以『戰略高度』因應台灣國格遭矮化」。

長崎市市長鈴木史朗今天則在記者會上，針對此事表示：「對造成如今這樣的局勢，我感到相當重視。」他並再次強調，台灣是「建立了深厚信任的重要夥伴」，表達將致力於維持雙方信任關係的意願。

此外鈴木史朗也透露，市府已經收到約250封電子郵件及約400通電話，主要都是民眾批評市府的回應方式。對此市府負責人員表示：「雖然有必要採取一定程度的應對措施，但尚未對業務造成重大影響。」

鈴木史朗強調，台灣是「在經濟、文化、觀光及人員交流等廣泛領域皆具備深厚連結的重要夥伴」。他也提及81年前原子彈爆炸時亦有台灣人不幸罹難，以及長崎市目前正針對居住在台灣的原爆受害者，提供健康諮詢服務。

除此之外，鈴木史朗說明自己過去在國土交通省任職期間，曾參與促進台日間的觀光交流；在海上保安廳任職時，則負責台日雙方海上保安當局針對查緝海上犯罪的合作事宜。

他回顧道，「當時與台灣的各位締結了信任關係與友誼」，並表示：「在經濟、文化、社會等面向的重要連結，以面向未來且可持續的方式發展至關重要。」

不過報導也提到，鈴木史朗並未明確回應「矮化台灣國格」等爭議。

另一方面，中國繼去年8月缺席長崎原爆和平紀念典禮後，今年亦同樣缺席。對此鈴木史朗僅表示：「由於中方未說明理由，因此不便評論。」

此外，鈴木史朗強調：「中國是擁核國。從這個角度來看，中國代表若能出席並共享和平的珍貴、認識原爆的真相，是非常重要的事情。」並表示：「因此期待中國代表未來能出席原爆和平紀念典禮。」