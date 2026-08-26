快訊

輝達財報恐成火燒連環船 分析師示警C波大跌：台股將跌到31117

見證者無人機大升級！時速480公里甩開攔截 關鍵零件來自這國家

聽新聞
0:00 / 0:00

長崎市長：努力建立與台灣信賴關係 未回應「矮化國格」爭議

中央社／ 長崎市25日綜合外電報導

日本長崎市市長鈴木史朗今天在記者會上，針對先前長崎原爆和平紀念典禮的座位安排爭議表示「正努力建立與台灣之間的信賴關係」，但並未明確回應台灣遭矮化國格的爭議。

日本「產經新聞」、「讀賣新聞」報導，台北駐日經濟文化代表處先前對本月9日長崎原爆和平紀念典禮的座位安排提出抗議。當時駐日代表李逸洋表示，因為台灣座位被安排在「海外席」，而非日本首相高市早苗以及各國駐日大使等人所坐的「特別來賓席」。

當時李逸洋因不滿座位安排拒絕出席，隨後發文表示「此舉是以『戰略高度』因應台灣國格遭矮化」。

長崎市市長鈴木史朗今天則在記者會上，針對此事表示：「對造成如今這樣的局勢，我感到相當重視。」他並再次強調，台灣是「建立了深厚信任的重要夥伴」，表達將致力於維持雙方信任關係的意願。

此外鈴木史朗也透露，市府已經收到約250封電子郵件及約400通電話，主要都是民眾批評市府的回應方式。對此市府負責人員表示：「雖然有必要採取一定程度的應對措施，但尚未對業務造成重大影響。」

鈴木史朗強調，台灣是「在經濟、文化、觀光及人員交流等廣泛領域皆具備深厚連結的重要夥伴」。他也提及81年前原子彈爆炸時亦有台灣人不幸罹難，以及長崎市目前正針對居住在台灣的原爆受害者，提供健康諮詢服務。

除此之外，鈴木史朗說明自己過去在國土交通省任職期間，曾參與促進台日間的觀光交流；在海上保安廳任職時，則負責台日雙方海上保安當局針對查緝海上犯罪的合作事宜。

他回顧道，「當時與台灣的各位締結了信任關係與友誼」，並表示：「在經濟、文化、社會等面向的重要連結，以面向未來且可持續的方式發展至關重要。」

不過報導也提到，鈴木史朗並未明確回應「矮化台灣國格」等爭議。

另一方面，中國繼去年8月缺席長崎原爆和平紀念典禮後，今年亦同樣缺席。對此鈴木史朗僅表示：「由於中方未說明理由，因此不便評論。」

此外，鈴木史朗強調：「中國是擁核國。從這個角度來看，中國代表若能出席並共享和平的珍貴、認識原爆的真相，是非常重要的事情。」並表示：「因此期待中國代表未來能出席原爆和平紀念典禮。」

長崎 和平 高市早苗 李逸洋

延伸閱讀

日相高市民調50.2%探底 二戰談話未提「反省」反應兩極

江啟臣：國際無法獨力面對挑戰 深化跨國合作實屬必然

是否藉APEC尋求日中領袖對話 日政府：有課題更應對話

漢服成統戰工具？ 沈有忠：中共若藉文化統戰將嚴格駁斥

相關新聞

見證者無人機大升級！時速480公里甩開攔截 關鍵零件來自這國家

俄羅斯7月初對烏克蘭首都基輔發動大規模攻擊，其中使用的廉價單程攻擊無人機「見證者」（Shahed），已改採渦輪噴射引擎，而非傳統螺旋槳提供動力。華爾街日報26日報導，這款無人機如今已更接近飛彈，飛行速度最快可達每小時約480公里，約為舊型號的3倍。

德國邦選舉在即！若德國極右翼AfD勝選，德、美間國家安全恐現裂痕

美國當前政治高層與德國極右翼政黨AfD之間，於移民和反建制政治上具有高度政治共鳴；但落實到對俄羅斯、中國、北約及德國的地緣政治定位，兩者的利益卻未必一致。若AfD於2026年9月的邦選舉中取得執政權，並開始接觸情報、警察與北約相關事務，美國當前共和黨高層對AfD的政治支持，與美國國安、國防單位對AfD的安全疑慮將產生矛盾。

姓名曝光！23歲台男在日本涉投資詐騙 南韓同夥取款遭警設伏

日本媒體報導，一名南韓籍男子與一名台灣籍男子涉嫌冒充投資公司員工，企圖騙取一名女性上班族現金2000多萬日圓（約新台幣400多萬元），遭到警方逮捕。

濟州島失蹤案處理不當 李在明要求強化警方問責

韓國濟州島一連串失蹤案處理不當引發公憤，總統李在明要求加強警方問責機制；然而，即將上路的司法改革，將進一步擴大警方刑事調...

川普：擬將安大略湖改為「美國湖」 加拿大人：愈聽愈火大

美國與加拿大貿易戰升溫之際，川普總統24日在「真實社群」(Truth Social)發文表示，美國正在「嚴肅考慮」把安大略湖(Lake Ontario)改名「美國湖」(Lake America)，「因為我們估計不會再跟安大略省做太多生意了」。但民主黨密西根州聯邦眾議員黛比‧丁格爾(Debbie Dingell)25日諷刺說，川普乾脆拿最親近的私人助理娜塔莉‧哈普(Natalie Harp)命名，把安大略湖改名「娜塔莉湖」。

貿戰升溫 加國優勢「上下齊心」美國恐陷政治痛苦

美加貿易戰劇烈升級，川普總統威脅要摧毀加拿大經濟。但政治新聞網站POLITICO分析指出，川普忽略了美國一大關鍵劣勢：加拿大人上下齊心，共同面對關稅僵局，準備強硬抵制川普關稅政策，美國人的熱情卻遠不及加拿大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。