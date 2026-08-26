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美延長對古巴貿易禁運 哈瓦那怒斥種族滅絕政策

中央社／ 哈瓦那25日綜合外電報導

美國今天將針對古巴長達數十年的貿易禁運再延長1年，引發古巴共產黨政府強烈憤怒，古巴外交部長更稱這項禁運措施是「種族滅絕政策」。

法新社報導，美國前總統甘迺迪（John F.Kennedy）於1962年首度援引「對敵貿易法」（Trading with the Enemy Act）實施禁運，允許華府限制與被視為敵對國家的貿易往來。

自1978年以來，歷任美國領袖每年均會展延這項條款。

因此，美國政府今天所做的延長決定並不令人意外，但古巴目前正在經歷現代史上極為艱難的時刻。古巴民眾每天面臨常態性輪流分區供電，以及長期的糧食與燃料短缺問題。

古巴政府將危機歸咎於美方在1月對古巴實施的能源封鎖等懲罰性措施；華府則將各項困境歸因於古巴內部治理不善。

古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）在社群平台X發文，以「最強烈的措辭」譴責美方延長禁運。

羅德里格斯稱這項禁運措施是「種族滅絕政策」，並指責華府「意圖扼殺整個國家」。

美國總統川普曾公開表態有意控制古巴，自他展開第2任期以來，已對哈瓦那當局祭出更多制裁措施。

這些措施包括阻止燃料運抵古巴的能源封鎖，以及對古巴國營相關實體的制裁。

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