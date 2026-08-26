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俄遠東氣化工廠失火 7死152傷含中國工人

中央社／ 莫斯科26日綜合外電報導

俄羅斯遠東阿穆爾地區（Amur）一座氣體化工綜合設施昨天發生火災，廠方今天表示有6名中國公民罹難，另有9人失聯。

路透社報導，廠方在社群平台Telegram發布訊息表示，火災共造成7死、152人受傷，其中36人緊急送醫。

廠方還說，這場昨天爆發的火勢已經撲滅。

這座化工綜合設施自稱為全球最大聚乙烯與聚丙烯生產基地之一，由俄國最大石化公司西布爾（Sibur）與中國石油化工（中國石化）共同投資興建，尚未正式營運，目前正進行啟動生產前的準備工作。

俄羅斯大型產業與基礎建設工程常仰賴外籍勞工，包括來自中國的員工。

俄羅斯聯邦調查委員會指出，已針對此次事件以疑涉違反工業安全規定展開調查，並正釐清起火原因。

阿穆爾氣體化工綜合設施預計每年將生產230萬公噸聚乙烯及40萬公噸聚丙烯。

工人 俄羅斯 火災

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