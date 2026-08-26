俄遠東氣化工廠失火 7死152傷含中國工人

美國與加拿大貿易戰升溫之際，川普總統24日在「真實社群」(Truth Social)發文表示，美國正在「嚴肅考慮」把安大略湖(Lake Ontario)改名「美國湖」(Lake America)，「因為我們估計不會再跟安大略省做太多生意了」。但民主黨密西根州聯邦眾議員黛比‧丁格爾(Debbie Dingell)25日諷刺說，川普乾脆拿最親近的私人助理娜塔莉‧哈普(Natalie Harp)命名，把安大略湖改名「娜塔莉湖」。

2026-08-26 14:29