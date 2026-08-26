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濟州島失蹤案處理不當 李在明要求強化警方問責

中央社／ 首爾26日綜合外電報導
南韓總統李在明。歐新社
南韓總統李在明。歐新社

韓國濟州島一連串失蹤案處理不當引發公憤，總統李在明要求加強警方問責機制；然而，即將上路的司法改革，將進一步擴大警方刑事調查權限。

路透社報導，李在明昨天在內閣會議中表示：「警方很可能會成為所有國家機關中，擁有最大權力的單位。」他並補充，社會各界質疑警方是否有能力承擔這樣的責任。

他說：「權責要與權力規模相稱，責任必須加強。」

根據當局說法，22日起的3天之內，濟州島先後有4名通報失蹤的人被發現身亡。

這些案件彼此之間並無關聯，但有兩起據稱是同一名員警在未確認失蹤者安全情況下結案。

相關指控促使警方重新審視這名員警經手的全部298件失蹤人口個案。據韓媒報導，其中約10件正接受是否不當結案的調查。

其中一起涉及37歲女子張美蘭（Jang Mi-ran，音譯），她的失蹤案因警方疑似未確認她的安全便提前結案，引發全國關注。

另一案則是一名60多歲男子，家屬再次報案後，警方展開新一輪搜尋，最終找到遺體。

韓聯社引述消息指出，法院昨天裁定羈押這名員警，理由包括涉嫌瀆職、偽造官方電子紀錄及妨礙公務。這名員警否認所有指控，並稱有聯絡過失蹤者。

針對案件處理方式，濟州警方回覆路透社時表示，沒有其他評論。近期社群媒體上已出現對警方保護民眾安全能力的質疑與批評聲浪。

代理警察廳長俞在成已致歉，並承諾將採取預防措施。俞在成24日向議員們說，警方下令在未升級案件管理系統前，所有失蹤人口案件結案都需主管核簽。

他表示：「我們將全面檢討整個制度並進行改革，確保不再發生類似事件。」同時承諾全面檢視該名員警經手的所有案件。

根據官方資料，韓國警方去年接獲7萬814件成人失蹤通報。警方表示，自2022年以來，每年都有超過7萬件通報，絕大多數都能在30天內獲得解決。

這起爭議發生之際，執政黨共同民主黨今年7月以檢察官過去濫用權力為由，剝奪檢察官剩餘的調查權。這項改革將於10月生效，屆時警方的刑事調查職權將大幅擴大。

濟州島 李在明 失蹤

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