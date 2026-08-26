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姓名曝光！23歲台男在日本涉投資詐騙 南韓同夥取款遭警設伏
日本媒體報導，一名南韓籍男子與一名台灣籍男子涉嫌冒充投資公司員工，企圖騙取一名女性上班族現金2000多萬日圓（約新台幣400多萬元），遭到警方逮捕。
CBC電視台報導，遭逮捕的是自稱從事餐飲業的52歲南韓籍男子尹達雄（譯音），以及職業不詳的23歲台灣籍男子陳品中。住在三重縣鈴鹿市的50多歲受害女子透過Instagram認識一名自稱南韓人的男子，對方向她聲稱投資黃金期貨可以獲利。女子依照指示，向所謂的「投資公司」匯款或在名古屋熱田神宮交付現金，合計已支付4700多萬日圓（約新台幣940多萬元）。
根據報導，尹達雄與陳品中涉嫌從5月至8月25日透過LINE向受害女子聲稱，「期貨交易已有獲利，但交易帳戶遭到凍結。為了解除凍結，需要2300萬日圓（約新台幣460萬元）保證金」。女子因被要求支付保證金起疑，於是向警方求助。
尹達雄25日假冒投資公司員工，前往鈴鹿市一間購物中心收取現金時，遭埋伏守候的警員當場逮捕。警方也要求人在附近的陳品中自願配合到案說明，並於26日將他逮捕。
尹達雄與陳品中接受偵訊時均否認犯行。警方研判，尹達雄是負責收取款項的「取款車手」，陳品中則負責把風，並認為另有主謀，正進一步調查。
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