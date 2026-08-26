快訊

學不會尊重？婦產科醫劉偉民曝病患性經驗隱私 網轟：把看診變英雄表演

見證者無人機大升級！時速480公里甩開攔截 關鍵零件來自這國家

陳幸妤也在用！通訊軟體Discord是什麼？如何註冊、優缺點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

姓名曝光！23歲台男在日本涉投資詐騙 南韓同夥取款遭警設伏

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本警方近日逮捕一名南韓籍男子與一名台灣籍男子，指控兩人涉嫌冒充投資公司員工，企圖詐騙一名女性上班族。資料照片。路透 / alamy
日本警方近日逮捕一名南韓籍男子與一名台灣籍男子，指控兩人涉嫌冒充投資公司員工，企圖詐騙一名女性上班族。資料照片。路透 / alamy

日本媒體報導，一名南韓籍男子與一名台灣籍男子涉嫌冒充投資公司員工，企圖騙取一名女性上班族現金2000多萬日圓（約新台幣400多萬元），遭到警方逮捕。

CBC電視台報導，遭逮捕的是自稱從事餐飲業的52歲南韓籍男子尹達雄（譯音），以及職業不詳的23歲台灣籍男子陳品中。住在三重縣鈴鹿市的50多歲受害女子透過Instagram認識一名自稱南韓人的男子，對方向她聲稱投資黃金期貨可以獲利。女子依照指示，向所謂的「投資公司」匯款或在名古屋熱田神宮交付現金，合計已支付4700多萬日圓（約新台幣940多萬元）。

根據報導，尹達雄與陳品中涉嫌從5月至8月25日透過LINE向受害女子聲稱，「期貨交易已有獲利，但交易帳戶遭到凍結。為了解除凍結，需要2300萬日圓（約新台幣460萬元）保證金」。女子因被要求支付保證金起疑，於是向警方求助。

尹達雄25日假冒投資公司員工，前往鈴鹿市一間購物中心收取現金時，遭埋伏守候的警員當場逮捕。警方也要求人在附近的陳品中自願配合到案說明，並於26日將他逮捕。

尹達雄與陳品中接受偵訊時均否認犯行。警方研判，尹達雄是負責收取款項的「取款車手」，陳品中則負責把風，並認為另有主謀，正進一步調查。

南韓 詐騙 日本 台灣人

延伸閱讀

比詐騙還狠！24歲妹子遭男公關洗腦消費12萬 街頭賣淫湊錢遭逮

自己人騙自己人 陸女赴曼谷旅遊險遭綁架帶往泰緬邊境

女下落不明…韓警聲稱「曾通過電話」提早結案 經手298件失蹤案全遭徹查

五熊毀日本國寶遭逮！日媒街訪台人店長 「神回6字」全網笑翻

相關新聞

見證者無人機大升級！時速480公里甩開攔截 關鍵零件來自這國家

俄羅斯7月初對烏克蘭首都基輔發動大規模攻擊，其中使用的廉價單程攻擊無人機「見證者」（Shahed），已改採渦輪噴射引擎，而非傳統螺旋槳提供動力。華爾街日報26日報導，這款無人機如今已更接近飛彈，飛行速度最快可達每小時約480公里，約為舊型號的3倍。

姓名曝光！23歲台男在日本涉投資詐騙 南韓同夥取款遭警設伏

日本媒體報導，一名南韓籍男子與一名台灣籍男子涉嫌冒充投資公司員工，企圖騙取一名女性上班族現金2000多萬日圓（約新台幣400多萬元），遭到警方逮捕。

川普施壓術踢鐵板！紐時揭風向變了 「卡尼不是孤例」各方群起對抗

加拿大總理卡尼拒絕接受美國總統川普的貿易條件，即使遭到報復性關稅也不屈服。紐約時報評析，這場衝突正在測試：面對川普威脅，拒絕屈服是否比妥協退讓更有效。

中情局局長神祕飛抵莫斯科！美提前通知烏克蘭 代表團離開前別攻擊

美國媒體報導，美國中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）25日稍早未經事先宣布前往俄羅斯首都莫斯科舉行會談。不過，華府與莫斯科均未證實此行性質，也未證實他原定與誰會面。

德國邦選舉在即！若德國極右翼AfD勝選，德、美間國家安全恐現裂痕

美國當前政治高層與德國極右翼政黨AfD之間，於移民和反建制政治上具有高度政治共鳴；但落實到對俄羅斯、中國、北約及德國的地緣政治定位，兩者的利益卻未必一致。若AfD於2026年9月的邦選舉中取得執政權，並開始接觸情報、警察與北約相關事務，美國當前共和黨高層對AfD的政治支持，與美國國安、國防單位對AfD的安全疑慮將產生矛盾。

濟州島失蹤案處理不當 李在明要求強化警方問責

韓國濟州島一連串失蹤案處理不當引發公憤，總統李在明要求加強警方問責機制；然而，即將上路的司法改革，將進一步擴大警方刑事調...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。