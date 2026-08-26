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巴基斯坦首都醫院大火 當局證實14兒童罹難

中央社／ 伊斯蘭馬巴德26日綜合外電報導

巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）一所公立醫院的婦幼病房今天發生火警，當局證實14名兒童不幸喪生，起火原因並未公布。

法新社報導，伊斯蘭馬巴德行政特區在聲明中表示，這起火警發生在公立巴基斯坦醫學院（PakistanInstitute of Medical Sciences）附設醫院婦幼病房3樓。

行政特區當局在聲明中指出：「這起事故共造成14名兒童死亡。」但未透露兒童年齡，也未說明起火原因。

伊斯蘭馬巴德最高行政首長艾希拉夫（SohailAshraf）在X平台表示，救難隊、專家、警方與他本人「立即抵達現場並將火勢控制」。

艾希拉夫說，緊急通報電話是在當地時間接近上午7時撥出。

巴基斯坦大型建築物火警頻傳，往往是因為安全法規與建築規範不佳，加上執法不力所導致。

今年1月，港口城市喀拉蚩（Karachi）一處購物中心發生火警，逾65人喪生；2023年，喀拉蚩購物商場火警，至少11人喪生。

2021年，同樣也在喀拉蚩，工廠大火造成至少16名工人死亡。

2012年，喀拉蚩西部保迪亞鎮（Baldia Town）一間成衣工廠遭大火吞噬，至少250名工人死亡，工廠當時並無設置緊急逃生梯。

巴基斯坦 伊斯蘭 醫院

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