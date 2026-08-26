是否藉APEC尋求日中領袖對話 日政府：有課題更應對話

今天日本內閣官房長官木原稔在記者會上被問到，是否會在秋季以後的國際會議等場合，尋求進行日中兩國領袖對話。他表示「正因為雙方存在懸案與課題，對話才顯得尤為重要」。

日本放送協會（NHK）報導，日中關係自去年11月首相高市早苗在國會發表「台灣有事」言論後，就持續處於惡化狀態。

對此，木原稔今天在記者會上表示：「中國是重要的鄰國，日本全面推進『戰略互惠關係』、建構建設性且穩定關係的方針是一貫的。」

此外，現場媒體也提問：「政府是否打算利用今年11月在中國舉辦的APEC（亞太經濟合作會議）等秋季之後的國際會議，來尋求兩國領袖對話？」

對此，木原稔表示：「正因為日中之間存在著懸案與課題，在各個層級與各種機會下進行對話並溝通意見才顯得重要。今後我們也將持續與中方保持溝通，並從國家利益的角度出發，冷靜且妥善地應對。」