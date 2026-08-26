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非法採礦與詐騙猖獗 聯合國：緬甸人權狀況跌至新低

中央社／ 日內瓦25日綜合外電報導

聯合國（UN）今天警告，緬甸早已嚴峻的人權狀況已跌至「新低」，非法採礦與詐騙園區進一步加劇危機。

法新社報導，聯合國人權事務高級專員公署譴責對洛興雅（Rohingya）少數民族「日益惡化的殘酷虐待」，以及包括開採稀土在內的非法經濟活動造成的「毀滅性影響」。

緬甸執政軍政府於2021年2月1日發動政變，推翻民主領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的民選政府，結束持續10年的民主實驗，讓這個東南亞國家陷入血腥動盪與人道危機。

過去5年來，緬甸軍方與各類親民主派及少數民族叛軍交戰，據估計已造成超過10萬人喪命。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）在聲明中表示，這份涵蓋2025年6月1日到今年5月31日的報告，「刻畫出遍及全國多個層面的苦難、悲慘與殘忍畫面，看得令人心碎」。

「我呼籲所有國家、企業與投資人，認真反省自身的作為或不作為，捫心自問：這對緬甸人民而言公平正義嗎？」

政變領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）於4月接任緬甸文人總統，並將武裝部隊總司令職務交給一名重要幕僚。他目前正帶頭展開外交攻勢，訪問印度、中國、寮國與泰國，試圖擺脫緬甸在政變後遭孤立的狀態，並爭取海外外交承認。

聯合國報告指出：「軍方持續追求控制權與合法性，只會加深民眾面臨的苦難，以及各種威脅生命的安全保護與人道隱憂。軍事戰術以製造恐懼與控制為目的，並藉由新科技擴大監控，滲透到生活的各層面。」

這份報告強調軍方對平民實施的暴力行為，包括透過持續發動空襲、縱火攻擊與強迫流離失所。

報告指出，軍方與少數民族武裝團體若開軍（Arakan Army）正在對洛興雅少數民族進行大規模且系統性的侵害。

此外，報告也提到，非法經濟活動正在資助這場衝突，而非法採礦、毒品製造、人口販運與詐騙園區加劇緬甸的人權危機。

聯合國人權事務高級專員公署的緬甸小組負責人羅德海佛（James Rodehaver）表示，當地社區愈來愈仰賴這些詐騙園區維生。他在記者會上指出，這些詐騙園區正在「修路、建學校並挖淡水井，以博取當地社區好感」，並藉此提高自身的正當性。

緬甸 詐騙 人權 聯合國

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