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以色列遊客不滿普吉店家掛巴勒斯坦旗幟 雙方激烈口角引關注

中央社／ 曼谷26日專電

泰國普吉島一家手機店因懸掛巴勒斯坦旗幟，引發店家與以色列遊客激烈口角。泰國觀光與體育部長蘇拉薩表示，若外國人違反泰國法律、社會規範或挑起社會衝突，政府可考慮撤銷其簽證。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，這起引發討論的爭執事件發生在8月2日，地點在普吉府他朗區（Thalang）一間手機店。店主達蘭（Dahlan）表示，店內展示巴勒斯坦旗幟已有約1年。

監視器畫面顯示，一男一女進入店內後注意到該旗幟，詢問店主相關原因後，雙方隨後發生激烈口角。

達蘭表示，這對顧客是以色列人，原本是要尋找手機配件，之後話題轉向巴勒斯坦旗幟，女方要求將旗子取下。達蘭說，他基於個人立場反對加薩（Gaza）地區的生命損失與破壞，並稱此舉出於良知。報導指出，雙方對爭執過程中的言論各有不同說法。

除了這起事件，泰國部分觀光區近期也發生數起涉及以色列遊客的爭議事件。

泰國民團「泰人不再容忍」24日前往以色列駐泰國大使館外抗議，要求以色列遊客尊重泰國法律與文化。團體領袖泰艾奇瓦（Tae Achiwa）向媒體表示，團體收到普吉島、蘇梅島、帕岸島（Koh Phangan）等地居民投訴，內容包括恐嚇、騷擾及涉及以色列人士的商業與財產糾紛。

泰艾奇瓦強調，相關行動並非針對所有以色列人，也不是要呼籲解放巴勒斯坦，而是因泰國民眾受到部分外國遊客的行為影響，希望相關人士遵守泰國法律。

民族報（The Nation）昨天報導，觀光與體育部長蘇拉薩（Surasak Phancharoenworakul）表示，近期普吉島與蘇梅島部分外國遊客與當地居民發生衝突，相關問題主要涉及個人行為，不能概括所有外國人。

不過，他也指出，若有人明確違反法律、社會規範或傳統生活方式，或在社會中挑起衝突，應撤銷相關人士的簽證，以避免事態擴大。

蘇拉薩強調，泰國歡迎各國遊客，但前提是必須尊重並遵守泰國文化與法律；泰國不會歡迎外國人在境內表達可能引發廣泛衝突的國家意識形態。

以色列 巴勒斯坦 遊客

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