核能合作牽動中東外交 川普要求沙烏地承認以色列

美國政府官員今天向路透社表示，總統川普已將美國與沙烏地阿拉伯就民用核能合作的協議送交國會審查，同時堅持只有在沙烏地阿拉伯與以色列實現關係正常化後，這項協議才會正式生效。

這名不願具名的美國官員指出，這項協議於7月達成，允許美國企業向沙烏地阿拉伯輸出民用核能技術，昨天已送交國會。

沙烏地阿拉伯駐美國大使館未立即回應置評請求。

目前尚不清楚川普希望將核能協議送交國會審議後，如何進一步實現他的政策目標。國會有90個議事日可以審查這項協議。

這名美國官員在電子郵件中表示：「總統的立場並未改變，這項協議只有在沙烏地阿拉伯加入『亞伯拉罕協議』（Abraham Accords）後才會繼續推進。」他指的是由美國斡旋、促成以色列與阿拉伯及穆斯林多數國家建立外交關係正常化的系列協議。

「亞伯拉罕協議」於2020年及2021年達成，以色列分別與阿拉伯聯合大公國、巴林、摩洛哥及蘇丹建立關係正常化。

川普在7月與沙烏地阿拉伯達成核能協議幾天後，即將以沙關係正常化列為協議生效的條件。川普第一任期也曾推動類似的核能合作協議。

前美國總統拜登也曾推動與沙烏地阿拉伯達成核能協議，並希望將協議與以沙關係正常化掛鉤。2023年，外交人士一度認為沙烏地阿拉伯已接近與以色列實現關係正常化，但以色列於2023年10月對加薩（Gaza）發動戰爭後，局勢出現轉變。

沙烏地阿拉伯要求在承認以色列前，必須先有一條通往建立巴勒斯坦國「不可逆轉」的途徑。

這項為期30年的核能協議包括興建AP1000核反應爐，相關計畫價值數百億美元，將使西屋電氣（Westinghouse）受益。西屋目前由加拿大卡美可公司（Cameco）及布魯克菲爾德資產管理公司（Brookfield Asset Management）共同持有。

兩名國會消息人士表示，這項協議已送交國會領袖，預計明天轉交相關委員會審查。除非國會在90個議事日之內反對，否則這項協議將正式生效。

如果國會否決這項協議，川普可以動用總統否決權推翻國會決定，屆時國會須取得2/3多數票，才能推翻總統否決。

一些民主黨籍國會議員及核不擴散倡議人士批評這項核能協議，因為這項協議未禁止沙烏地阿拉伯進行鈾濃縮或核廢料再處理，而這兩項技術都可能成為製造核武的途徑。

阿拉伯聯合大公國在2009年與美國簽署的民用核能協議中，同意採取這類限制措施，被視為核不擴散領域的「黃金標準」。