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菲美澳第19次南海多邊演習 強化協同作戰能力

中央社／ 馬尼拉26日專電

菲律賓、美國與澳洲日前完成第19次「多邊海事合作活動」（MMCA），在南海菲律賓聲索海域進行長達7天的海空聯合演練，強化3方協同作戰能力。

菲律賓軍方今天發布新聞稿指出，第19次MMCA於19日至25日在西菲律賓海舉行，菲、美、澳3國部隊參與。

菲方此次出動飛彈巡防艦席蘭號（BRP DiegoSilang）、AW109直升機、FA-50輕型戰機、C-208B偵察機及獵鷹（Sokol）多用途直升機，菲律賓海岸防衛隊（PCG）則派出巡邏艦馬格巴努亞號（BRP TeresaMagbanua）參與。

馬格巴努亞號曾於2024年在南海仙賓暗沙海域與中國海警船對峙5個月之久，在中方多次阻斷運補行動後撤回母港，是菲中海上對抗的象徵之一。

美國派遣「聖巴巴拉號」濱海戰鬥艦（USS SantaBarbara）及P-8A海神式（Poseidon）巡邏機；澳洲則出動「補給號」補給艦（HMAS Supply）、MH-60R海鷹（Seahawk）多用途直升機及P-8A巡邏機。

演習期間，3方進行通訊檢查演習（COMMEX）、海上態勢感知（Maritime Domain Awareness）、反潛作戰（ASW）、海上補給分區戰術暨值班軍官演習（DIVTACS/OOW）、攝影演習（PHOTOEX）以及軍機飛越等科目，以提升在複雜海空環境下的協同作戰能力。

菲律賓軍方指出，第19次MMCA展現菲、美、澳持續深化防務合作、提升協同作戰能力的承諾，維護印度太平洋地區的自由、開放及安全、促進區域和平、穩定與安全。

菲方上個月指控中國海警在仁愛暗沙海域持木棍擊傷菲律賓士兵，另在民主礁海域以水砲及危險航行方式騷擾菲律賓公務船。

菲律賓與中國的關係持續因南海爭議而處於緊張，與更多理念相近國家結盟及舉行多邊聯合行動、向國際社會公開中國在南海作為以及加快軍事現代化，是菲律賓的主要抗中策略。

2023年11月開始，菲律賓定期與美國舉行「海事合作活動」（MCA）聯合巡航，再於2024年4月擴大為「多邊海事合作活動」（MMCA），邀請日本、加拿大、澳洲、紐西蘭等更多理念相近國家參與。

南海 演習 菲律賓

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