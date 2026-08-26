以色列揚言報復加薩風箏 聯合國批威脅無法接受

以色列疑慮加薩最近放風箏行為，恐造成安全威脅，並揚言要報復。美國主導的加薩和平理事會今天則警告哈瑪斯（Hamas）不得放風箏。聯合國官員對此表示不認同。

美國總統川普主導的「和平理事會」（Board ofPeace）一名官員表示：「加薩所有武裝行動都必須停止，包括放風箏。我們已透過既定機制，直接傳達這項訊息。」

這名官員說：「以色列也必須遵守停火協議。軍事行動僅能因應迫在眉睫的威脅，不得擴大。」

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）23日警告哈瑪斯，若再放風箏與氣球，或發射無人機，以色列將在加薩擴大行動。

此前，據傳在靠近加薩南部的以色列境內，曾發現多枚風箏，當地社區居民仍為2023年10月7日哈瑪斯攻擊事件創傷未癒。

風箏事件令人回想起過去，加薩方面曾放飛攜帶燒夷彈的風箏和氣球。至於最近加薩所放風箏，尚不清楚是否帶著爆炸物；而以色列媒體報導，至少有一個風箏是帶著政治訊息。

對「和平理事會」傳達不許放風箏的警告，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）政治局成員納伊姆（Basem Naim）表示憤怒。

他說：「實在太離譜了！難道是為了討好戰爭犯尼坦雅胡，竟把天真孩童放風箏說成武裝行動；反倒是尼坦雅胡無視停火協議，每天繼續殺戮與破壞。」

聯合國今天稍早表示，以色列就風箏事件發語威脅，這是令人無法接受的。

聯合國人權事務辦公室發言人夏姆達薩尼（RavinaShamdasani）在日內瓦對媒體表示：「僅因為孩童放風箏，就揚言要採取驅逐行動，這樣的做法實令人生氣。」

川普設置立和平理事會，負責監督去年10月達成的加薩停火協議。

法新社報導，雖有停火協議，但以色列持續小幅推進加薩境內，不時發動零星空襲。根據哈瑪斯所屬衛生部門，這些攻擊已造成1288名巴勒斯坦人喪生。衛生部的數據多數獲聯合國承認。

加薩當局24日表示，以色列槍火造成至少5人死亡，包括兩名兒童。