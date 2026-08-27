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伊朗阿曼外長協商 擬設荷莫茲臨時通道聯手掃雷

中央社／ 阿曼馬斯開特25日綜合外電報導
伊朗與阿曼擬在荷莫茲海峽設臨時聯合航道並掃雷，持續磋商永久航道與管理機制。路透
伊朗與阿曼擬在荷莫茲海峽設臨時聯合航道並掃雷，持續磋商永久航道與管理機制。路透

伊朗阿曼外交部長今天表示，雙方討論了在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）建立臨時通航走廊的架構，以及在這條兩國均瀕臨的水道進行掃雷的計畫。

法新社報導，荷莫茲海峽在中東戰爭爆發初期成了衝突焦點，兩國最近尋求敲定一項管制通行荷莫茲海峽的計畫，相關內容已載於6月的美伊諒解備忘錄。

根據阿曼發布的聯合聲明，阿曼外交部長阿布塞迪（Badr Albusaidi）與伊朗外長阿拉奇（AbbasAraghchi）在德黑蘭會談期間，「討論了一項階段性架構，可為未來進展提供務實且可執行的基礎」。

聲明補充指出，這個架構「包括在荷莫茲海峽建立臨時聯合航道，以及落實聯合清除海峽水雷的協議」。

阿布塞迪會後在社群平台X上發文表示，他希望各國能「很快宣布」在荷莫茲海峽建立臨時航道。他說：「未來對荷莫茲海峽的管理與永久解決方法，將在適當時機跟進敲定。」

伊朗與阿曼稍早公布的聯合聲明指出，雙方將繼續舉行技術性談判，以確定「荷莫茲海峽的永久航道、未來管理體制，以及資訊共享、船舶流量管理和提供相關通航與安全服務的機制」。

雙方都表示，與波斯灣沿岸國家舉行聯合磋商極為重要。

與此同時，美國總統川普再度在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）引述美國海軍說法聲稱，「荷莫茲海峽國際水域內的所有水雷都已被清除或引爆」。

他補充表示：「伊朗已被告知，任何布設新水雷的船隻，將立即且系統性地被摧毀…目前針對布雷實施零容忍政策，且已全面生效。」

今年2月28日，美國與以色列攻擊伊朗導致戰爭爆發，隨後德黑蘭迅速封鎖荷莫茲海峽，華府則對伊朗港口實施海上反封鎖。

荷莫茲海峽的航運大致仍癱瘓，擾亂了全球石油市場。這條關鍵水道平時承載全球約1/5的石油與液化天然氣出口。

伊朗 阿曼 荷莫茲

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