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委內瑞拉機場強震重創兩個月 9月1日恢復商業航班

中央社／ 卡拉卡斯25日綜合外電報導

委內瑞拉首都卡拉卡斯國際機場今天宣布，在遭受地震襲擊兩個月後，將於9月1日恢復商業航班營運。

法新社報導，位於圭拉州（Guaira）的邁格狄亞國際機場（Maiquetia International Airport）是6月24日雙震強襲中受創最嚴重的機場。機場表示，國內及國際航班將從臨時航廈恢復起降。

機場表示，這次重新開放標誌著委內瑞拉在兩起強震接連發生後，重新與「世界連結」。這場強震造成逾6500人死亡，數千人失蹤。

機場基礎設施受損嚴重，包括主要跑道在內，導致機場數週來僅能執行人道救援航班。

航班改由規模較小的區域機場起降。本月稍早，機場宣布已在受損建築外的大型帳篷內，設置兩座臨時出境航廈及另外兩座入境航廈。

航班 委內瑞拉 機場

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