委內瑞拉機場強震重創兩個月 9月1日恢復商業航班

日本股市一路創高，富人版圖重新洗牌。握有逾5億日圓金融資產的超富裕家庭，短短4年增加四成；更讓百貨、銀行與信用卡公司眼紅的是，一批靠創業、股票與家族財富崛起的年輕有錢人冒出來。老字號的高島屋百貨19年來難得的大動作，將VIP門檻從27歲下修到22歲。爭取有錢客戶不稀奇，為什麼現在最值得投資的，是才20多歲的年輕人？

2026-08-26 08:00