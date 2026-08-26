趕在9月川習會前 美擬對中加徵產能過剩7.5%關稅

彭博資訊引述知情人士說法報導，美國準備以中國「產能過剩」為由，對中國商品加徵百分之七點五關稅，且時間點設定在美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預定下個月舉行高峰會之前。

報導說，此舉將使川普第二任期對大陸商品的關稅稅率恢復至百分之廿左右，即北京當局先前曾說過符合美中貿易休戰協議的稅率水準。除這些關稅外，川普第一任內徵收、拜登政府期間沿用的其他進口稅依然有效。

美聯社引述三名知情人士說，美國政府正朝此方向前進，其中兩人說，最新關稅措施不至於危及美中為期一年的貿易休戰，也不影響習近平九月底的「川習會」。

這項措施看來是白宮精心衡量後的做法，目的是在美國最高法院二月推翻川普對等關稅後仍能徵收關稅。在最高法院上述判決後，川普政府三月宣布引用一九七四年貿易法三○一條，調查中國及其他國家的產能過剩以及強迫勞動問題，藉此為建立替代關稅鋪路。台灣也被美國調查。

川普政府七月公布強迫勞動調查結果，對中國商品加徵百分之十二點五關稅。北京雖然批評此舉但並未報復，反而表示美方已同意，對中國商品新增關稅稅率上限為百分之廿。