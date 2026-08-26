中美1.5軌對話 中共喊恪守不衝突不對抗底線

中美元首預計九月底再度會晤之際，暌違兩年，第三屆中美一點五軌對話昨日在北京舉行。中共中央對外聯絡部部長劉海星表示，雙方要立足「中美建設性戰略穩定關係」新定位，恪守不衝突不對抗的底線，實現和平可期的持久穩定。

央視指出，此次對話由中共中聯部和美國亞洲協會共同主辦。陸方消息顯示，參與此次對話的雙方人員還有亞洲協會會長、澳洲前總理陸克文，以及前國台辦主任劉結一等。

劉海星說，今年五月，大陸國家主席習近平同美國總統川普在北京舉行歷史性會晤，將「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，雙方應不斷做大共同利益的蛋糕，實現合作為主的積極穩定；倡導互利共贏、反對零和博弈，實現競爭有度的良性穩定；秉持求同存異、聚同化異，實現分歧可控的常態穩定；恪守不衝突不對抗底線，實現和平可期的持久穩定。

據陸方通稿，美國亞洲協會董事會共同主席桑頓等美方代表表示，當前兩國處於重要節點，雙方應加強對話，增進政治互信，促進經貿、人文、醫療、人工智慧、糧食安全等領域交流合作。而對話前夕，大陸全國政協主席王滬寧、副外長馬朝旭廿四日在北京分別會見桑頓等美方代表。