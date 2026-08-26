川習再會 美恐改變對台承諾

國會山報廿四日發表華府智庫「大西洋理事會」高級顧問烏爾曼評論指出，美國總統川普九月與中國大陸國家主席習近平會面時，可能重新調整華府對台承諾。他認為，川普可能認定美國沒有理由因中國對台動武而與北京開戰，並與習近平尋求某種安排；另一方面，美國仍可透過傳統與核武力量嚇阻中國對台動武。

烏爾曼這篇題為「川普對台灣的兩步探戈」評論，先提到川普以南韓不幫美國攻打伊朗為由，縮減美韓聯合軍演，並重新向北韓領導人金正恩示好。

他接著將焦點轉向台灣，指出川普九月與習近平會面時，可能上演一場「台灣兩步探戈」，並認定如中國對台動武，美國沒理由為此開戰保衛台灣。

文中認為，在川普貿然發動伊朗戰爭前，他可以提出的論點是，大約三分之二美國人不支持因台灣問題與中國開戰；但在處理失當的伊朗戰事後，美國民眾反對與中國開戰的比率肯定更高。

烏爾曼也指出，台灣具備建立「豪豬防禦」的資源，可讓中國對台採取軍事行動的代價大幅升高，進而降低北京動武的可能性，但台灣並未全面建立這套防衛能力，最終防衛仍依賴美國。

烏爾曼認為，中國可能正在採取長期策略，認為台灣終有一天會選擇被中國吸收。他指出，川普可能加速這個過程，與習近平達成某種安排。

烏爾曼表示，如果習近平承諾不入侵台灣，美國便不必準備或承擔保衛台灣的責任。習近平甚至可能協助處理伊朗戰爭，大幅減輕美軍承受的壓力。

烏爾曼指出，中國已建立強大的遠程打擊與區域拒止能力，美軍若介入台海衝突，恐面臨重大傷亡。烏爾曼認為，美國有更好的選擇。他指出，冷戰大部分時期，美國都維持以傳統與核武力量保衛北約的能力，並部署大量戰術或戰場核武，以及由轟炸機、彈道飛彈潛艦和陸基飛彈構成的戰略力量。

他主張，川普可以宣示，美國已準備好傳統與核武力量，足以讓任何對台軍事行動演變成一場災難，這樣的威脅應足以阻止中國犯下重大錯誤。

從川普的角度來看，這可能一舉三得。無論北韓和中國是否願意協助川普從伊朗問題脫身，川普可藉此降低朝鮮半島潛在緊張、改變美國對台承諾，並改善美中關係。

烏爾曼表示，如果川普真能執行這個「台灣兩步探戈」策略，未嘗不是好事，「但以這屆政府過去糟糕的政策執行紀錄，我實在不敢把未來押在他們身上」。