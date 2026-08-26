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消費級輝達電腦 轉軍用難追蹤

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
輝達logo。路透
輝達logo。路透

烏克蘭鑑識人員在俄軍無人機殘骸中發現輝達微型電腦Jetson Orin，分析顯示，俄軍利用這款電腦打造自主人工智慧（ＡＩ）獵殺系統，讓無人機自行搜尋、辨識並決定是否攻擊目標，無須真人操作員最後確認，凸顯ＡＩ在戰場上的運用更進一步。

烏克蘭情報機構向紐約時報記者展示二套這類導引系統，當中均有受損但仍可辨識的Jetson Orin零組件。烏方表示，俄軍五月至七月在札波羅熱將這類自主ＡＩ無人機投入實戰測試，無人機上的Jetson Orin已接受訓練，能辨識加油站等多種目標，這類無人機已完全交由Jetson Orin決定是否發動攻擊。

烏克蘭國防情報機構八月曾表示，在一款名為Ｓ-71Ｍ的新型俄國飛彈上，也發現輝達Jetson電腦模組，研判這種飛彈同樣使用Jetson系統進行ＡＩ導引。

輝達回應，俄國無人機上發現的Jetson Orin，是出售給學生、開發人員及新創公司的消費級產品，設計用於民用機器人、機器視覺等用途，非為軍事應用而開發。

輝達表示未在俄國販售Jetson系列電腦，但這些裝置可在轉售市場上取得，經由二手管道交易，幾乎無法追蹤產品流向。

目前仍不清楚俄軍如何取得這些電腦模組。美國政府限制向俄國出口可供軍事用途使用的產品。

烏方發現的電路板上印有「中國製造」字樣，輝達晶片則安裝在這塊電路板上。不過，僅憑這項標示無法判定整套系統來源或進入俄羅斯的管道。

輝達將Jetson系列稱為「全球效能最強大的嵌入式ＡＩ電腦」。這類裝置可執行利用大量資料訓練而成的應用程式，不必由人類逐項編寫辨識規則。

Jetson原本主要用於民間產業。日本製造商武藏精密工業曾利用Jetson電腦辨識車輛變速箱的焊接及其他瑕疵，取代人工檢驗員。如今同類技術卻被發現用在武器上，凸顯消費級ＡＩ產品轉為軍用難以追蹤管制。

輝達 消費 烏克蘭

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