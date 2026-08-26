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川普難預測 亞洲盟友不安

經濟日報／ 國際中心／綜合報導

路透報導，美國總統川普近來向北韓領袖金正恩示好等動作，引發從日本到印度等亞洲盟友不安；另一方面，川普為顧及美中關係暫緩批准對台軍售案，更讓密切關注9月「川習會」的台灣，審慎評估美方安全承諾。

報導說，政府官員和國安專家表示，川普上周突然決定縮減與南韓的聯合軍演，並稱此舉是為了對北韓展現善意。川普還在社群平台發布三張他與金正恩的合照，意在強調他與金正恩的友好關係。

川普種種舉動都令外界擔心，他難以預測的作風恐損及長期以來維護區域和平的同盟關係，也讓美國在亞洲的盟國重新審視自身對華府當局的依賴與信任程度。

日本擔心，隨著棘手的駐日美軍費用談判即將展開，日本可能成為川普攻擊目標，印度則愈來愈不確定在華盛頓戰略考量中的地位。

台灣方面正密切關注9月將登場的川習會。川普為維持與中國大陸國家主席習近平的關係及脆弱的貿易休戰，已暫緩批准價值140億美元（約台幣4,500億元）的對台軍售案。

隨著川習會將近，台北方面表示，預計華府會將這批軍售案拆分為較小批次，以防過度激怒北京。

國防安全研究院助理研究員楊一逵表示，川普的言論與美國的實際行為之間存在差異，美國與台灣在情報共享、軍事訓練和聯合巡邏等方面的實質合作仍相當穩固。

川普 盟友 不安 北韓

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