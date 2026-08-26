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AI操控 俄軍無人機自主奪命

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
近幾個月，俄軍開始攻擊普通百姓經常使用的加油站。路透
近幾個月，俄軍開始攻擊普通百姓經常使用的加油站。路透

一架俄羅斯無人機七月六日攻擊烏克蘭札波羅熱市一座加油站，爆炸炸死三個平民，烏克蘭情報部門近日拆解殘骸和其他俄軍無人機後發現，機內裝有輝達微型電腦模組Jetson Orin卻沒有遙控天線，顯示該機完全由人工智慧（ＡＩ）自主決定攻擊目標，而非由人遠端操控。紐約時報報導，專家稱這是首宗ＡＩ操控無人機殺死平民案例。

當時這架無人機從天空俯衝而下，飛向一座加油站時撞上牆壁爆炸，造成三人死亡。無人機專家、烏克蘭軍官及鑑識團隊表示，這架無人機是由一套實驗性ＡＩ系統引導，而非由人類操控。

專家和軍方官員表示，這架無人機最初由人類操作員設定，要求它飛往特定加油站，但接近目標後便自行選擇攻擊對象，很可能是丙烷罐，因為該機被設定辨識這類儲氣罐並發動攻擊。

札波羅熱防空指揮官米納耶夫表示，「幾年後，我們的生活可能像電影『魔鬼終結者』。這不是開玩笑，機器正在做出攻擊決定」。

專家分析這次攻擊以及當地其他攻擊事件中的無人機殘骸發現，這些無人機沒有安裝天線，但內部裝有輝達的微型電腦，這些電腦負責做出目標選擇決策，因此推測這是自主式ＡＩ系統控制，進一步調查後證實這一點。

自主式ＡＩ系統可利用數千張影像進行訓練，使其辨識「河流」、「軍用卡車」或「人」等類別。具備該系統的無人機可以利用攝影機搜尋這些物體，精確度可能高於人類飛行員。

然而，反對這類武器的人士認為，如果沒有人工介入，無人機更容易犯錯或違反戰爭法，例如無法區分平民與戰鬥人員。

華府戰略暨國際研究中心ＡＩ研究員卡捷琳娜・邦達爾表示，這起加油站攻擊如果確認，將是首宗有記錄的自主ＡＩ無人機造成平民死亡案例。在自主ＡＩ無人機出現前，俄羅斯和烏克蘭就已使用ＡＩ無人機。在早期型號中，ＡＩ只被用於攻擊最後階段，此時遠端的操控者已選定目標，完全自主的ＡＩ無人機則進一步將人類從最終目標選擇中排除。

烏克蘭官員表示，札波羅熱這起攻擊中的輝達晶片並未加密，因此他們能夠查看上傳至模組中的地形影像，了解無人機如何追蹤地標並維持航線。他們還能檢視其中的程式碼，從中發現無人機被設定辨識和攻擊的目標，例如丙烷罐。

早期的無人機通常由人類操作員透過無線電操控，或者預先輸入座標後飛往指定位置，無人機操作員也成為俄軍攻擊目標。相較之下，自主式ＡＩ無人機完全不需人類操控。

烏克蘭也曾測試自主式ＡＩ無人機。烏克蘭前國防部長費多羅夫上月表示，過去幾個月，烏克蘭曾在俄羅斯占領的克里米亞測試一套完全自主的ＡＩ系統，攻擊目標包括燃料儲存設施和軍事裝備，沒有造成任何平民死亡。

俄軍 無人機 烏克蘭

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