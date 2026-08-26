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陸：堅定維護自身正當權益

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
中國外交部發言人林劍21日就美國制裁伊朗表示反對非法單邊制裁。圖為林劍先前主持記者會。路透
中國外交部發言人林劍21日就美國制裁伊朗表示反對非法單邊制裁。圖為林劍先前主持記者會。路透

美國財政部長貝森特公布多項針對伊朗的經濟制裁措施，並稱對於那些不參與這一行動的國家可能採取反制措施。大陸外交部發言人林劍昨日在例行記者會上表示，密切關注動向，中方將採取一切必要措施，堅定維護自身的正當權益。

林劍表示，中方已多次表明，堅決反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁，經濟戰、極限施壓無助於解決問題，只會進一步激化矛盾衝突，造成風險外溢，擾亂全球的經濟金融秩序，損害他國正當權益。

林劍指，當務之急是推動局勢降溫，盡快回歸對話談判軌道。中方將採取一切必要措施，堅定維護自身權益。他聲稱，「中國同伊朗的合作始終在國際法框架內進行，不應受到干擾破壞。中方正密切關注相關動向，將採取一切必要措施，堅定維護自身權益」。

面對與會媒體持續詢問面對美國制裁威脅，中方是否考慮採取應對措施保護自身利益，美國財政部的有關措施是否對中國大陸銀行業造成衝擊等問題，林劍再回：「中方將採取一切必要措施，堅定維護自身的正當權益」。

與會媒體再追問，美方表示會給各國一定時間結束與伊朗合作，中方是否已經收到相關要求，有何應對措施，林劍再回：「我們正在密切地關注相關動向，將採取一些必要措施，堅定維護自身權益」。

伊朗 外交部 貝森特

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