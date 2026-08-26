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川普重回經濟制裁伊朗 受制於北京

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國為癱瘓伊朗經濟而發動「經濟放逐行動」，卻避開身為伊朗最重要救命索的中國。歐新社
美國為癱瘓伊朗經濟而發動「經濟放逐行動」，卻避開身為伊朗最重要救命索的中國。歐新社

紐約時報報導，美國總統川普伊朗策略顛三倒四，短暫外交談判後直接動武卻未達目標，如今又重回經濟施壓。這套以次級制裁全面封鎖伊朗金流方案雖可行，但需要中國大陸配合，目前沒有跡象顯示北京會點頭。

美國通常先外交再經濟制裁，軍事行動則是最後手段；川普今年初卻在短暫外交談判後轟炸伊朗，最終未解決伊朗核問題或達成政權更迭，還造成美伊人員傷亡及美方逾一千億美元（約台幣三點一九兆元）成本。

如今川普政府重回經濟施壓，計畫全面封堵伊朗資金管道，從數位交易、船對船石油轉運到透過黃金轉移資產，都在打擊之列。然而，歷史經驗顯示，制裁經常無法奏效。如今在可行選項不多的情況下，川普又走回頭路。

更棘手的是，美國要全面經濟封殺伊朗，勢必得面對中國。中國是伊朗目前最大貿易夥伴，也是伊朗石油最大買家，二○二五年買下伊朗逾百分之八十出口石油。當年諾曼第登陸不需中國配合，如今這場「經濟版諾曼第登陸」卻需要，而沒有跡象顯示北京有意配合。

喬治城大學訪問學者哈瑞爾說，「這很棘手」。川普今年稍早其實面臨兩個選擇，一是制裁中國企業逼對方和伊朗中斷往來，二是封鎖伊朗油輪。川普不願破壞與中國國家主席習近平的經濟議程，最後選擇海上封鎖伊朗。

哈瑞爾說，從政治上來說，封鎖伊朗油輪，比直接警告中國大公司「繼續與伊朗交易會被制裁」容易得多。

紐時指出，貝森特雖揚言對繼續與伊朗交易的國家祭出次級制裁，卻始終避免點名中國，但中國是這套策略能否奏效的關鍵。

專家表示，除了中國，阿聯、土耳其、伊拉克與印度可能受到影響。

阿聯長期是伊朗主要商業夥伴之一，但上周已宣布暫停與伊朗所有貿易及金融交易。土耳其與伊朗二○二四年雙邊貿易額超過五十億美元，去年土耳其進口天然氣有百分之十三來自伊朗。

伊拉克與伊朗歷年貿易額同樣達數十億美元，且伊拉克高度依賴伊朗供應電力與天然氣。至於印度，與伊朗的貿易近年已明顯下滑。根據印度商工部資料，二○二五至二○二六年度兩國雙邊貿易額約為十六億美元。

川普 北京 伊朗

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