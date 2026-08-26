外交施壓 美財長：助伊朗洗錢將踢出美元體系

紐約時報報導，美國財政部長貝森特廿四日宣布擴大制裁伊朗，警告各國停止與伊朗做生意，否則可能被排除在以美元為核心的全球金融體系之外。不過，美方暫未祭出最嚴厲措施，而是希望先透過外交施壓，要求各國自行切斷與伊朗的經貿關係。

美方新一波制裁鎖定六十名個人、實體及船舶，但未納入涉嫌協助伊朗石油交易的中國大陸金融機構。貝森特也未透露下一波制裁對象及生效時間，僅稱未來數天至數周會公布更多制裁措施，包括一家大型金融機構。

貝森特宣布對伊朗展開「經濟放逐行動」，將進一步「收緊絞索」，鎖定伊朗所有收入來源，以及協助德黑蘭取得資金、規避制裁的個人與實體，目標是逐步切斷伊朗與全球經濟的聯繫。他說，這不是一次性制裁，而是一場持續行動。

新一輪制裁目標鎖定五大領域，包括數位資產、科技、黃金、航空及航運，美國財政部指控伊朗透過這些領域支撐經濟，並表示後續將持續擴大制裁力道。貝森特警告，任何協助伊朗洗錢的實體，都將被排除在美元體系之外。

貝森特表示，美國將與相關國家展開私下協商，雖未設定明確期限，但華府耐心有限。他說：「我們正給每個人機會改正不當行為。」

貝森特也坦言，若立即對多國全面祭出次級制裁，可能衝擊國際金融體系，因此美方目前仍保留更強硬手段。他反問：「我何苦把全球金融體系炸掉？」

中國多年來一直是伊朗石油最大買家，美國雖已制裁部分購買伊朗原油的中國獨立煉油廠，但仍避免大規模制裁協助相關交易的中國金融機構。

被問及是否會對中國銀行出手時，貝森特表示，「沒有人能逃過美國制裁的影響」。但他沒有點名中國。

美中目前正處於脆弱的貿易休戰階段，中國國家主席習近平預計九月與美國總統川普會面。專家認為，華府此時若直接制裁中國大型金融機構，恐招致北京報復，也可能影響川習會。

顧問公司奧緯諮詢合夥人坦納鮑姆指出，在美國對仍與伊朗往來的國家與企業採取行動前，目前「都還只是說說而已」。他認為，關鍵在於川普能否說服習近平，促使中國減少與伊朗往來。

美國宣布擴大制裁伊朗後，伊朗財政部長馬達尼札德表示，伊朗早已做好準備，這次不會採取守勢，「美國也應預料到我們會採取攻勢」。分析人士認為，伊朗可能升高軍事反制。