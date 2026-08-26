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中印邊界會晤 雙方同意持續對話處理邊界問題

中央社／ 台北25日電

中印邊界問題特別代表第25次會晤今天在北京舉行，雙方同意持續透過對話協商處理邊界問題，維護邊境和平，並推動雙邊關係改善。此次會晤正值金磚國家峰會於印度舉行前夕，傳中國國家主席習近平有望率團訪問印度。

據新華社報導，中印邊界問題特別代表第25次會晤25日在北京舉行。中共中央外辦主任王毅與印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）就中印邊界問題和雙邊關係等進行溝通。

王毅表示，中方願與印方從戰略高度和長遠角度把握兩國關係，加強溝通，增進了解，消除分歧，克服障礙，做睦鄰友好的朋友、相互成就的夥伴。

王毅表示，雙方正在有序落實特別代表會晤共識。「兩國機制性交流合作逐步恢復，共同致力於維護邊境地區和平安寧」。雙方應總結歷史經驗，將邊界問題置於雙邊關係適當位置，堅持向前走，逐步構建起中印邊界事務正面敘事，讓對話、和平、協商、合作成為主流，為兩國關係健康穩定發展注入積極因素。

據中方消息，多瓦爾表示，「印方願與中方進一步密切戰略溝通」，拓展互惠合作，深化多邊協作，「有效管控邊境地區，探索邊界問題解決方案」，推動印中關係加快改善發展。

據報導，雙方就推進劃界談判、做好邊境管控、完善機制建設、推進跨境合作等深入溝通，重申將按照2005年達成的政治指導原則，本著相互尊重、相互諒解精神，發揮特別代表會晤機制作用，尋求公平合理、雙方都能接受的邊界問題一攬子解決方案。「雙方將繼續通過對話協商妥善處理邊界問題，共同維護邊境和平安寧」。雙方商定2027年在印度舉行中印邊界問題特別代表第26次會晤。

路透社24日報導，習近平很可能率領400人組成的代表團出席9月12至13日在新德里召開的金磚國家（BRICS）峰會。若成行將是他睽違7年再次訪問印度。

王毅 印度 習近平

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