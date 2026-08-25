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歐盟預算協商進關鍵階段 理事會主席訪各國凝聚共識

中央社／ 布魯塞爾25日專電

歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）今天起訪問歐盟各國並與領導人會面。柯斯塔此行的重要目標之一是了解各國立場，以評估能否在年底前就歐盟共同預算達成協議。

歐盟理事會今天發布新聞稿表示，柯斯塔從8月25日至9月17日期間，將陸續前往歐盟成員國並且會晤各國領袖，商討共同優先要務、深化合作，並協助制定歐盟未來數月的政策議程。

柯斯塔指出，國防、競爭力、歐盟擴大及對烏克蘭的支援，都將是此行與歐洲各國領袖討論的重點。不過，歐盟下一個長期預算將會是焦點所在。

歐洲新聞台引述一名資深官員說法，柯斯塔此行的主要目標是掌握各成員國對於預算協議的立場，並評估在12月達成最終協議的可行方式。因為若是協商拖延至明年，將可能導致這份7年期的預算無法如期在2028年1月1日生效。

歐盟提出的預算草案將近2兆歐元，規模創下歷史新高。然而這份草案受到來自成員國的挑戰，包含提出將預算規模刪減2%到20%不等的方案，或是刪減農業政策開支的主張。

除了預算的規模外，另一個分歧點在於「新的額外稅收」。這名官員說明，有鑑於歐盟各項目標，包含在尖端技術、國防與氣候等領域的投資，實施新的稅收組合已不可避免。此外，給予烏克蘭的900億歐元貸款將於明年耗盡，後續如何繼續提供支援也同樣是整體考量的一部分。

然而，各成員國有不同的看法並且劃定屬於各國的紅線，各國的領袖也會擔心引發選民的反彈。

這名官員表示，各國領袖堅定地捍衛自身國家的立場，但也展現出強烈的談判意願。因此必須努力彌合這些立場與承諾之間的差距，以便在年底前尋得平衡的結果以達成協議。

若新的歐盟預算案要順利通過，需要全體成員國一致同意。歐盟目前正在籌備於11月下旬舉行特別會議，為12月的關鍵峰會鋪路，進而達成最終協議。

歐盟 預算 烏克蘭

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