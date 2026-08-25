快訊

油價、美債殖利率雙雙走跌 台指期夜盤上漲逾200點

基隆客運「騎」上安全島 司機無恙7乘客受傷送醫

中職／象迷真的回來了！18977人進場破「平日蛋」紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

澤倫斯基曝俄烏終戰3構想 明年夏季結束前為和平窗口

中央社／ 基輔25日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏方認為美國斡旋結束俄烏戰爭的機會窗口可持續至明年夏季結束，已與美國及歐洲官員擬定一頁構想，準備提交俄方。 美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏方認為美國斡旋結束俄烏戰爭的機會窗口可持續至明年夏季結束，已與美國及歐洲官員擬定一頁構想，準備提交俄方。 美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏方認為美國斡旋結束俄烏戰爭的機會窗口可持續至明年夏季結束，已與美國及歐洲官員擬定一頁構想，準備提交俄方。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，這項文件的構想包括停火以及先前討論的美國提案，即在烏東頓巴斯（Donbas）地區成立由第三方管理的自由經濟區。

澤倫斯基週末向記者簡報時表示：「其中一個構想是停火，這是主要重點。第2部分則是美國提出的自由經濟區方案。」

克里姆林宮今天質疑美國在頓巴斯設立自由經濟區構想的可行性，並稱該地區已正式納入俄羅斯，因此不太可能由第三方管理。

澤倫斯基說，他認為從今年12月在美國舉行的20國集團（G20）峰會到2027年夏季結束期間，是終止俄烏戰爭的機會窗口，因為2028年美國總統大選選戰屆時即將展開。

美國主導的俄烏和平談判已於今年稍早告吹，當時烏克蘭拒絕俄羅斯要求割讓更多領土，華府也日益忙於處理與伊朗的衝突。

澤倫斯基指出，這份提案草案的第3部分涉及歐洲聯盟（EU）與北大西洋公約組織（NATO）扮演的角色，以及烏克蘭準備如何實現這項目標。但他未透露更多細節。

他表示，他提到的這3個構想，並非烏克蘭單方面的主意。這些構想由烏克蘭、美國及歐洲共同擬定，部分內容源自美方談判代表與俄烏雙方的先前會談。

澤倫斯基 俄烏戰爭 烏克蘭 俄羅斯

延伸閱讀

烏人落網 澤倫斯基否認主導北溪案 重申「不屈服」俄戰

烏克蘭35周年獨立紀念日 澤倫斯基：基輔渴望和平但不屈服

談防長遭拔 澤倫斯基：不準確資訊被川普指責誤導

俄嗆英援烏飛彈產線「火上澆油」 英相反擊：誰先開槍的

相關新聞

美國林肯號22日離開中東 下周計劃停靠泰國讓水兵休整

泰國官員今天表示，美國林肯號航空母艦將於下週停靠泰國。此前該艦在中東長時間部署，曾經傳出艦上環境惡化，發生心理健康問題的...

為何前往？飛航追蹤網站揭美軍運輸機飛往莫斯科 克宮拒絕回應

根據飛航追蹤網站Flightradar24的資料，一架美國空軍使用的美軍運輸機今晨從拉脫維亞飛往俄羅斯首都莫斯科的伏努科...

澤倫斯基曝俄烏終戰3構想 明年夏季結束前為和平窗口

烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏方認為美國斡旋結束俄烏戰爭的機會窗口可持續至明年夏季結束，已與美國及歐洲官員擬定一頁構想，準備...

阿努廷密集出訪9國 泰政府：將以外交成果回應質疑

泰國總理阿努廷4月上任後密集出訪9國，引發外界討論。泰國政府表示，將以具體成果回應國會對外交政策及出訪行程的質疑，並強調...

俄嗆英援烏飛彈產線「火上澆油」 英相反擊：誰先開槍的

英、法兩國合力協助烏克蘭在其境內建立「暴風之影」遠程巡弋飛彈組裝生產線。英國首相柏能24日抵達烏克蘭首都基輔訪問表示，英國政府已同意國防企業歐洲飛彈集團提供英國供應的零組件機密資訊，以協助烏克蘭建立「暴風之影」遠程飛彈組裝生產線。英國BBC報導，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫被問及此事時說，英國此舉「將對俄烏戰爭火上澆油」。柏能則反駁說，「誰先開槍的？這才是問題的關鍵，不是嗎？」

日相高市民調50.2%探底 二戰談話未提「反省」反應兩極

日本共同社最新民調顯示，首相高市早苗內閣支持率為50.2%，較上月下降3.5個百分點，創高市上台以來新低，也是高市支持度自3月以來連續第6個月下滑；不支持率則為33.9%，較上次微升0.2個百分點。民眾主要憂心消費稅減稅導致財政問題，對高市在二戰投降日談話中未使用「反省」一詞，民眾也反應兩極。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。