快訊

油價、美債殖利率雙雙走跌 台指期夜盤上漲逾200點

基隆客運「騎」上安全島 司機無恙7乘客受傷送醫

中職／象迷真的回來了！18977人進場破「平日蛋」紀錄

美國林肯號22日離開中東 下周計劃停靠泰國讓水兵休整

中央社／ 曼谷25日綜合外電報導
泰國官員今天表示，美國林肯號航空母艦將於下週停靠泰國。 美聯社
泰國官員今天表示，美國林肯號航空母艦將於下週停靠泰國。 美聯社

泰國官員今天表示，美國林肯號航空母艦將於下週停靠泰國。此前該艦在中東長時間部署，曾經傳出艦上環境惡化，發生心理健康問題的消息。

路透社報導，林肯號航空母艦（USS AbrahamLincoln）已經連續超過200天沒有靠港，創下現代史上最長的連續海上部署紀錄。美國民主黨國會議員指出，這艘航艦已經於22日離開中東。

海軍部署通常為期6到9個月，若遇衝突時期則可能延長。

不願意具名的該名泰國官員表示，在漫長海上航行之後，艦上約有5000名水兵和陸戰隊員的林肯號將在泰國進行「休整和娛樂」。

泰國海軍和美國駐曼谷大使館的發言人都沒有立即針對置評請求作出回應。

林肯號去年11月離開加州聖地牙哥（San Diego）母港，之後被調往中東支援美軍對伊朗戰爭的軍事行動。

美國軍事報刊「海軍時報」（Navy Times）和「星條旗報」（Stars and Stripes）本月曾報導，艦上出現自殺未遂和士氣低落等問題。戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth）則表示，相關報導「完全歪曲」艦上實際狀況。

泰國是美國在東南亞唯一條約盟邦，自從1954年以來成為條約盟友，並於2003年獲指定為主要非北大西洋公約組織（NATO）盟國。兩國軍事關係一直緊密。

中東 泰國 美國 美軍 航空母艦

延伸閱讀

川普一再壓縮美韓軍演…亞太盟友不得不評估「能在多大程度上依賴美國」

逃不過美衛星…陸第四艘航艦 被抓包採「核動力」

戰爭近尾聲？傳華府重派外交官回中東 正值美威脅對伊朗經濟制裁

自己人騙自己人 陸女赴曼谷旅遊險遭綁架帶往泰緬邊境

相關新聞

美國林肯號22日離開中東 下周計劃停靠泰國讓水兵休整

泰國官員今天表示，美國林肯號航空母艦將於下週停靠泰國。此前該艦在中東長時間部署，曾經傳出艦上環境惡化，發生心理健康問題的...

為何前往？飛航追蹤網站揭美軍運輸機飛往莫斯科 克宮拒絕回應

根據飛航追蹤網站Flightradar24的資料，一架美國空軍使用的美軍運輸機今晨從拉脫維亞飛往俄羅斯首都莫斯科的伏努科...

澤倫斯基曝俄烏終戰3構想 明年夏季結束前為和平窗口

烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏方認為美國斡旋結束俄烏戰爭的機會窗口可持續至明年夏季結束，已與美國及歐洲官員擬定一頁構想，準備...

阿努廷密集出訪9國 泰政府：將以外交成果回應質疑

泰國總理阿努廷4月上任後密集出訪9國，引發外界討論。泰國政府表示，將以具體成果回應國會對外交政策及出訪行程的質疑，並強調...

俄嗆英援烏飛彈產線「火上澆油」 英相反擊：誰先開槍的

英、法兩國合力協助烏克蘭在其境內建立「暴風之影」遠程巡弋飛彈組裝生產線。英國首相柏能24日抵達烏克蘭首都基輔訪問表示，英國政府已同意國防企業歐洲飛彈集團提供英國供應的零組件機密資訊，以協助烏克蘭建立「暴風之影」遠程飛彈組裝生產線。英國BBC報導，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫被問及此事時說，英國此舉「將對俄烏戰爭火上澆油」。柏能則反駁說，「誰先開槍的？這才是問題的關鍵，不是嗎？」

日相高市民調50.2%探底 二戰談話未提「反省」反應兩極

日本共同社最新民調顯示，首相高市早苗內閣支持率為50.2%，較上月下降3.5個百分點，創高市上台以來新低，也是高市支持度自3月以來連續第6個月下滑；不支持率則為33.9%，較上次微升0.2個百分點。民眾主要憂心消費稅減稅導致財政問題，對高市在二戰投降日談話中未使用「反省」一詞，民眾也反應兩極。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。