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為何前往？飛航追蹤網站揭美軍運輸機飛往莫斯科 克宮拒絕回應
根據飛航追蹤網站Flightradar24的資料，一架美國空軍使用的美軍運輸機今晨從拉脫維亞飛往俄羅斯首都莫斯科的伏努科沃機場（Vnukovo Airport）。
法新社報導，資料顯示，這架飛機似乎是先從美國華府附近的美軍設施安德魯聯合基地（Joint BaseAndrews）飛往拉脫維亞。
資料並未顯示這架大型波音C-17全球霸王Ⅲ（Boeing C-17 Globemaster Ⅲ）運輸機上有哪些人，也未說明它為何前往俄羅斯。
俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫（DmitryPeskov）被問及美軍運輸機這趟飛行時拒絕置評，表示他「沒有這類資訊」。
美國政府也未就此事公開發表評論。
最近幾年，美國官員曾數度訪問俄羅斯，但目前不清楚飛機上載的是文職還是軍方官員。
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