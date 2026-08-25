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俄警告勿向西方靠攏 亞美尼亞仍將準備申請加入歐盟

中央社／ 葉里凡25日綜合外電報導

俄羅斯警告亞美尼亞不要進一步推動與歐洲整合之際，亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）告訴國會，很快會開始準備申請加入歐盟

法新社報導，俄羅斯在亞美尼亞境內設有軍事基地，且至今仍對這個高加索國家擁有相當大的影響力。亞美尼亞也是俄羅斯主導的歐亞經濟聯盟（EAEU）成員。

雖然是俄羅斯的盟友，亞美尼亞多年來一直在跟歐盟建立關係。俄羅斯被認為未能在亞美尼亞與鄰國亞塞拜然發生衝突期間提供保護，讓亞美尼亞感到失望。

帕辛揚昨天告訴國會議員：「亞美尼亞首先必須正式提出加入歐盟的申請。」

「我們可能在不久的將來啟動這項進程，尤其是考量到歐亞經濟聯盟夥伴的迫切要求。」

他補充道，一旦提出申請，亞美尼亞將就加入歐盟一事舉行公投。

俄羅斯一再呼籲亞美尼亞舉行這項公投，而克里姆林宮也一直警告，不能同時做為西方和俄羅斯陣營的成員。

歐盟 亞美尼亞 俄羅斯

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