菲律賓防長：部分官員疑接受贊助替北京發聲

菲中關係因南海爭議而處於緊張，菲律賓國防部長鐵歐多洛今天表示，有理由懷疑部分菲律賓民選官員接受北京支援，為中國打訊息戰，但目前難以取得足以作為證據的可信情報。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）在眾議院預算審查聽證會上回答提問說，有理由懷疑部分民選官員接受中國支援，在特定議題上為中國的立場作宣傳。但他坦承，由於無法任意調查銀行金流，因此難以提出有力證據。

根據眾議院直播影片，鐵歐多洛說，相關疑慮宜由金融機關進行調查，國防部將與相關機構分享資訊。

被問及是否有民選官員轉發親中「網軍」發布的假訊息，鐵歐多洛直言「我相信是有一些，這是無可否認的」。

鐵歐多洛同時批評，中國駐菲律賓大使館的網站已非單純的外交網站，而是一個「宣傳」機器，在菲律賓享有言論自由，卻不給予菲律賓駐中國大使館同樣的自由。

除了對訊息戰的疑慮，鐵歐多洛也透露，中方人員試圖接觸國防部及軍方人員，以取得敏感資訊。

鐵歐多洛說，有人曾收到來自所謂智庫的電子郵件，邀請撰寫「研究報告」以換取報酬，起初確實有人接受邀請，但隨著對方要求資訊開始觸及敏感內容，相關人員決定舉報。

另一方面，在海洋防衛能力方面，鐵歐多洛指出，菲律賓不能只聚焦於南海，也必須開始強化面向東岸、也就是太平洋的軍事設施。

鐵歐多洛表示，南海目前雖然是主要關注區域，但菲律賓以東的太平洋及班哈姆高地（Benham Rise，又稱菲律賓高地Philippine Rise），範圍卻更寬廣。

他說，菲律賓政府應開始強化東岸的軍事設施，確保菲律賓具備可靠的後勤支援以監控東部海域。