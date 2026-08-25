阿努廷密集出訪9國 泰政府：將以外交成果回應質疑

泰國總理阿努廷4月上任後密集出訪9國，引發外界討論。泰國政府表示，將以具體成果回應國會對外交政策及出訪行程的質疑，並強調，外交表現應以經濟、投資、安全等實際效益衡量，而非單純計算出訪國家數量。

據泰叻報（Thairath）統計，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）上任後密集出訪，足跡涵蓋東南亞、歐洲及印太地區，共訪問菲律賓、法國、俄羅斯、越南、馬來西亞、中國、印尼、澳洲及紐西蘭9個國家。

從行程來看，阿努廷除維繫東協關係，也積極拓展與中俄及澳紐等國的合作，學者指出，這展現泰國在大國競爭下，尋求多元外交與戰略自主的取向。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-YusofIshak Institute）研究學者蒂塔（Tita Sanglee）曾向中央社表示，阿努廷近期外交行動反映泰國重新追求戰略自主，也符合政府「外交2.0」政策，即讓泰國的外交從被動回應國際局勢，轉向更積極主動。

對於阿努廷密集出訪和外交政策，泰國政府已準備因應國會開議及預期的不信任辯論，回應外界質疑。

泰國最大在野黨人民黨（People's Party）黨魁納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）表示，反對黨將在本會期提出不信任辯論，並預計未來1至2週與其他在野黨協商。

泰國政府發言人拉查達（Rachada Dhnadirek）24日向媒體表示，政府已準備以事實和實際成果，特別是外交政策的成效，回應國會和大眾的質疑。

她強調，不應以訪問國家的數量來衡量外交績效，而應以訪問帶來的經濟、投資、安全和其他方面益處評斷。

拉查達補充，政府透過外交強化東協及區域合作，因應全球挑戰並提升泰國經濟韌性。阿努廷出訪期間，曾與外國投資人會面，並參加泰國與外國企業媒合活動，政府也已要求泰國投資促進委員會（BOI）追蹤潛在交易，促成實際投資。