菲律賓「外來惡意影響活動」增加 軍方：誰在做很清楚

菲律賓軍方今天警告，近4個月來針對菲律賓的「外來惡意影響活動」明顯增加，企圖透過散播「錯誤敘事」，影響民眾對南海局勢的看法，「誰在這樣做，菲律賓人民很清楚」。

菲律賓軍方「西菲律賓海」發言人崔尼代（RoyVincent Trinidad）今天在例行記者會上表示，菲方於過去4個月間監測到更多外來惡意影響活動（foreignmalign influence），內容包括針對菲律賓政府官員的錯誤指控，以及有關「西菲律賓海」的誤導性敘事。

「西菲律賓海」是菲律賓對其在南海聲索海域的官方稱呼，範圍大致包括從領海基線向西延伸200海里專屬經濟海域。

崔尼代說，這類惡意影響活動目的是「分化菲律賓人民」，進而改變公眾觀感，最終推進發動方的自身利益。

被問及中國駐菲律賓大使館是否涉及惡意影響活動時，崔尼代表示不願直接指名任何國家或機構，但「誰在這樣做，菲律賓人民很清楚」。

去年下半年，中國駐菲律賓大使館開始與菲律賓政府官員在社群平台展開言論交鋒，並逐步加劇，近來兩國官員互指對方說謊。

崔尼代並以外國勢力最近針對鋼鐵廠執法行動、「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre）軍艦的惡意影響活動為例，表示任何對手都可能透過「錯誤敘事」來保護其在當地的利益。

他呼籲菲律賓民眾對此類活動保持警覺，不要輕信試圖改變事實的敘事。

今年5月，菲律賓執法單位聯同軍方在南部查緝一家鋼鐵廠，逮捕70名中國籍勞工。中國大使館在社群平台針對執法行動提出多項質疑，菲方則反駁中國大使館的相關貼文「虛假、扭曲」，企圖轉移案件的主要焦點。

針對「馬德雷山號」，中國大使館上週在社群平台發文說，菲方當年以緊急維修為由將這艘軍艦拖去「坐灘」（意指故意擱淺），聲稱菲方曾多次承諾會撤走。菲律賓軍方則斥責中方捏造事實企圖「改寫歷史」。

「馬德雷山號」是二戰時期軍艦，菲律賓於1999年把它拖至仁愛暗沙，作為主權象徵。

崔尼代今天強調，「馬德雷山號會留在仁愛暗沙，我們不會移走這艘船。」