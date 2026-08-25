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不見戰車士兵 烏克蘭獨立35週年軍事展演秀無人科技

中央社／ 基輔24日綜合外電報導

烏克蘭今天以一場別開生面的軍事展演，慶祝獨立35週年紀念日，機器人現身基輔街頭、第聶伯河上有無人快艇，首都上空則有無人機飛過，以彰顯其國防技術與無人作戰能力。

歐洲新聞台（Euronews）報導，現場沒有列隊行進的士兵，也沒有戰車或大批重型裝甲車輛，取而代之的是能執行許多類似任務的機器人。

數十輛多用途無人地面車輛沿著基輔主要街道克雷斯查提克街（Khreschatyk）行進，其中包括專為作戰、偵察、後勤，以及將戰場傷兵撤離而設計的機器人系統。

無人快艇在第聶伯河（Dnipro River）快速奔馳，儘管烏克蘭沒有規模相當的常規艦隊，但這些無人快艇已協助烏軍挑戰曾占據主導地位的俄羅斯黑海艦隊（Black Sea Fleet）。

烏克蘭曾利用這些無人船隻攻擊俄羅斯軍艦、軍事設施和其他目標。

在基輔上空盤旋的是偵察和攻擊型無人機，以及專門攔截俄羅斯無人機的攔截型無人機。無人機如今已成烏克蘭戰場不可或缺的裝備。

自俄羅斯2022年2月發動全面入侵以來，烏克蘭以驚人速度與規模展開軍事轉型。4年半過去，無人系統已成為烏克蘭陸、海、空作戰核心，執行過去主要由士兵、戰機、軍艦及裝甲車輛負責的任務。

2024年，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）簽署法律，成立「無人系統部隊」（Unmanned Systems Forces），成為專責無人機作戰的獨立軍種，使烏克蘭成為全球首個以無人系統為核心成立獨立軍種的國家。

這項創新既反映科技發展，也源於殘酷的戰爭需求。烏克蘭正在抵禦一個規模遠比自身龐大、擁有更多軍人與傳統武器儲備的國家。

無人系統讓基輔得以在降低自身部隊、尤其是步兵暴露於風險情況下攻擊俄軍，也能延伸相對低成本武器的打擊範圍，並彌補從砲彈到海軍戰力等方面的不足。

自俄羅斯2022年初揮軍烏克蘭以來，烏克蘭就沒有舉行過傳統軍事閱兵。

烏克蘭

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